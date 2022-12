Incidente mortale ad Ardea: le vittime sono le 20enni Aurora e Desiree

Si chiamavano Aurora Pederzani e Desiree Pasquali le due ragazze che questa notte hanno perso la vita in un terribile incidente stradale, nel territorio di Ardea. Le due, poco più che ventenni, si trovavano a bordo di una Fiat Grande Punto grigia quando, per cause ancora da accertare, si sono schiantate contro un albero. E l’impatto è stato violento, purtroppo fatale. La tragedia è avvenuta sulla litoranea Ostia-Anzio, in Via delle Pinete, intorno alle ore 01:20.

Ardea, tremendo incidente nella notte: auto si schianta contro un albero, morte due 20enni

La dinamica dell’incidente mortale in via delle Pinete

La dinamica è ancora tutta da accertare. La ragazza alla guida dell’auto ha perso il controllo della vettura, poi ha terminato quella corsa contro un albero. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo alle due giovani di 21 e 22 anni. Coetanee e amiche che, insieme, hanno perso la vita. In una serata che sarebbe dovuta essere come tante. E che, purtroppo, si è trasformata in tragedia. Sul posto questa notte sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno estratto le due giovani dalle lamiere della vettura. I cuori avevano di battere: Desiree e Aurora erano morte sul colpo. Ora spetterà ai Carabinieri fare chiarezza e ricostruire la dinamica dell’incidente. Dell’ennesimo incidente mortale.

Chi sono le vittime

Aurora Pederzani, 22 anni, originaria di Ardea, si era trasferita a Melzo, un comune in provincia di Milano. E ieri si trovava nella sua città natale, dove aveva incontrato gli amici di sempre. E, quindi, anche Desiree Pasquali, 21 anni, di Ardea. Le due avevano trascorso una serata insieme, poi forse stavano tornando a casa quando la conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo. E l’auto si è schiantata contro un albero, senza lasciare scampo alle due ragazze. Unite dallo stesso tragico destino.

Un altro incidente mortale pochi giorni fa su quella strada

Quella strada, via delle Pinete, pochi giorni fa ha fatto da ‘sfondo’ a un altro terribile incidente. Rocco Raso, un uomo di 62 anni, ha perso la vita: lui si trovava in auto con il figlio, stava tornando a casa, nel consorzio, quando un 38enne alla guida di una vettura li ha centrati in pieno. Immediati i soccorsi, ma il 62enne è morto qualche ora dopo in ospedale. Il conducente dell’auto, invece, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Anzio: guidava ubriaco e ora dovrà rispondere di omicidio stradale.