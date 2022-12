Ardea, tremendo incidente nella notte: auto si schianta contro un albero, morte due 20enni

Terribile incidente questa notta ad Ardea, sulla litoranea Ostia-Anzio, in Via delle Pinete, dove intorno alle ore 01:20 un’auto condotta da una ragazza di circa 20 anni, con a bordo una sua amica coetanea, ha perso il controllo della strada.

La vettura, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un albero. L’impatto è stato terribile e non ha lasciato scampo alle due ragazze. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del 118, e hanno estratto le due giovani dalle lamiere della vettura, purtroppo per loro non c’era già più nulla da fare: erano morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi del sinistro.

I precedenti

Solo qualche giorno fa, nella stessa strada, un uomo di 62 anni aveva perso la vita su questa stessa strada. Si tratta di Rocco Raso. L’incidente era avvenuto il 20 novembre sempre in via delle Pinete, all’altezza del Consorzio di Colle Romito. L’uomo, che si trovava in auto con il figlio, stava rientrando a casa, nel consorzio, quando un’auto guidata da un uomo di 38 anni, sotto effetto dell’alcol, li ha centrati in pieno. Il 62enne, ferito in maniera gravissima, è morto qualche ora dopo in ospedale.

Il 38enne, invece, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Anzio con l’accusa di omicidio stradale.