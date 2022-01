Fabio Caressa: chi è, età, carriera, figlia, moglie, libro, youtube, instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti, per un’emozionante intervista di coppia, Fabio Caressa. Conosciamolo meglio!

Fabio Caressa: chi è, figlia, moglie, tutto su di lui

Fabio Caressa è un giornalista e telecronista sportivo nonché un conduttore televisivo italiano. E’ nato a Roma il 18 aprile del 1967 sotto il segno dell’Ariete. Quest’anno compirà 55 anni. E’ sposato con Benedetta Parodi: la coppia è convolata a nozze l’11 luglio del 1999 e, con lei, ha 3 figli: Matilde, nata nel 2002, Eleonora, nata nel 2004 e Diego, nato nel 2009. In passato, quando era ragazzo, è stato socialista e simpatizzante di Bettino Craxi.

Carriera e curriculum

Fabio inizia prestissimo la sua carriera televisiva: a 19 anni lavora per l’emittente locale romana su Canale 66, dove conduce una rubrica settimanale dedicata al calcio internazionale. Dopo qualche mese passa alla redazione sportiva di TeleRoma 56. Contemporaneamente al lavoro si laurea in Scienze Politiche alla LUISS, quindi si diploma nel 1988 in Public Speaking alla UCLA e in lingua spagnola all’Università do Salamanca (all’età di 23 anni). In quello stesso anno, il 1990, inizia anche a seguire per diverse emittenti radiofoniche la Roma e la Lazio. Nel 1991 lavora anche per la pay-tv Tele+, trasferendosi a Milano, e nello stesso anno conduce la telecronaca per Tottenahm -Leeds Utd. Nel 1994 finisce il praticantato e diventa giornalista professionista e, a partire da questo anno diventa inviato per il campionato del mondo, azione che ripeterà anche nel 2006, 2010 e 2014. Dal 1997 al 1999 ha condotto Com’è, una trasmissione sempre di Tele+ dedicata ai giovani. Nel 1998 è stato presentatore per la notte degli Oscar.

La carriera dal 2000 in poi

Nel 2002, è creatore e conduttore di +Gol Mondial (con cui vince l’Hot Bird Tv Awards): questa poi diventerà Mondo Gol nel 2003 (con Sky). Oltre alle partite di calcio è anche commentatore del poker: il Word Poker Tour nei primi anni 2000 poi, dal 2007, il campionato italiano. Nel 2006 comincia a collaborare con Radio 105 per il programma 105’s In Gazza. Dal 2009 conduce Poker Web per Cielo. Nel 2010 conduce Com’è fatto il calcio (Discovey Channel). Sempre nel 2010 lascia Mondo Gol e diventa conduttore della UEFA Champions League. Nel 2011 è telecronista della Copa América. Nel 2012 lascia il calcio: è infatti telecronista delle gare di nuoto alle Olimpiadi di Londra. Sempre in questo anno conduce Deejay Football Club su Radio Deejay. Il salto di qualità arriva nel 2013, quando diventa condirettore ad interim di Sky Sport (delega a Sky Sport 24), incarico che ricopre fino al 2016 quando diventa direttore a tutti gli effetti di Sky Sport 24 (anche se a dicembre del medesimo anno lascia il ruolo): infatti diventa condirettore di Sky Sport con delega a Sky Calcio Club. Ha commentato tutte le partite dell’Italia durante i Mondiali in Germania per Sky Sport. Ha inoltre collaborato con molte testate giornalistiche tra cui La Gazzetta dello Sport.

Altre attività lavorative

Fabio Caressa è famoso tra i giovani e giovanissimi in quanto, insieme a Beppe Bergomi, è stato il commentatore del videogioco FIFA World Cup (a partire dal 2006 al 2014). A partire dal 2015 si sposta, prestando la sua voce per l’altro famoso videogame del calcio: Pro Evolution Soccer (PES 2015). E’ stato un conduttore anche extrasportivo: infatti, insieme a Elena Di Cioccio lo troviamo su Rai 2 a Stracult Show. Ha inoltre ricommentato alcune partite storiche dei mondiali di calcio. E’ stato anche coautore e consulente per il film ufficiale sul campionato mondiale di calcio (1990). Nel 2007 è stato doppiatore nel film Le regole del gioco infine ha realizzato un reportage di 8 puntato Buongiorno Afghanistan in cui parla della vita dei soldati italiani. Realizza anche un reportage sul problema dei migranti: SOS Lampedusa.

Fabio Caressa Instagram e Youtube

Fabio è molto attivo sui social: ha un account Instagram che conta 333mila follower, @fabiocaressareal. Ha inoltro un profilo Youtube dove raggiunge 44.500 iscritti, Fabio Caressa.

(Foto Facebook Fabio Caressa)