Benedetta Parodi: chi è, figli, libri, altezza, marito, facebook, instagram

Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Verissimo, in onda oggi: domenica 30 gennaio 2022. Il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, tutti con una storia emozionante da raccontare. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Benedetta Parodi: ma conosciamola meglio!

Benedetta Parodi: chi è, figli, altezza, tutto su di lei

Benedetta Gaia Parodi è nata ad Alessandria il 6 agosto del 1972. E’ del segno del Leone e quest’anno compirà 50 anni. E’ una conduttrice televisiva e scrittrice italiana specializzata nel settore culinario: infatti è conosciuta per programmi di questo tipo, come “I menù” di Benedetta” e “Bake Off Italia”. E’ sposata con Fabio Caressa e i due hanno 3 figli: Matilde, che quest’anno compirà 20 anni, Eleonora che ne farà 18 e Diego che ne farà 13. Anche i suoi fratelli, come il marito, sono famosi: Cristina Parodi è una giornalista e conduttrice televisiva mentre Roberto Parodi è scrittore e giornalista. Ha pubblicato un ciclo di fiabe, “Le fate a metà”, edito da Rizzoli, al cui interno ha comunque una grandi rilevanza la cucina.

Carriera e curriculum di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi si laurea nel 1997 in Lettere Moderne (Università degli Studi di Milano). Due anni dopo diventa giornalista professionista, ma in seguito viene cancellata dall’albo. La sua carriera televisiva inizia con Studio Aperto nell’edizione delle 12.25, poi conduce anche l’edizione delle 18.30. A partire dalla fine del 2008 si dedica maggiormente alla cucina: abbandona così i telegiornali e si dedica delle rubrica “Cotto e mangiato“. Il programma viene trasmesso in brevissime puntate all’interno del tg stesso. L’anno successivo pubblica un libro di cucina (Vallardi), “Cotto e mangiato”, il quale vende oltre un milione di copie. Nel biennio successivo lo spazio della sua rubrica televisiva si allarga con un appuntamento speciale in onda il sabato alle 10.45. Il 2010 è anche l’anno della pubblicazione del suo secondo libro di ricette: “Benvenuti nella mia cucina”. nIl 2011 è anche l’anno di rottura con la Mediaset: la situazione non va benissimo in quanto la rete televisiva oscura tutti i suoi contenuti di “Cotto e mangiato”. La Parodi si sposta così a LA7 e conduce un programma interamente suo: “I menù di Benedetta” (titolo anche del terzo libro, pubblicato con Rizzoli).

Programmi dal 2013: La prova del cuoco, Bake Off Italia, Radio Capital

A partire dal 2013 inizia a essere presente in molti programmi: “La prova del cuoco” (con cui partecipa una prima volta con la sorella Cristina e una seconda volta con la madre), poi è tra i ‘proclamatori’ del “Festival di Sanremo”. Sempre nel 2013 inizia a lavorare su Real Time, nel talent show culinario “Bake Off Italia”. L’anno successivo, sempre su Real Time, conduce “Molto bene”, poi nel 2016 “La cuora bendata” e nel 2017 “Prontoepostato”. A partire dal 2017 conduce anche “Junior Bake Off Italia”, di cui è alla guida ancora oggi. Lo stesso anno e anche nel 2018 è con la sorella a “Domenca In”. Nel 2020 ha condotto su LA7 “Senti chi mangia”. Infine, a partire dal 2020 comincia la sua collaborazione con Radio Capital, prima con “Le mattine di Radio Capital”, poi con “Benedetta domenica”, che conduce attualmente.

Social media: Instagram e Facebook

Benedetta è molto attiva sui social: ha un account Instagram che conta un milione di follower, @ziabene. Ha anche una pagina Facebook ufficiale, Benedetta Parodi, che quasi raggiunge lo stesso numero di iscritti di Instagram.

(Foto Facebook Benedetta Parodi)