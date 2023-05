Quando finisce Verissimo? Data ultima puntata

Si avvicina il finale di stagione per lo storico programma Verissimo, che vedrà la chiusura questo fine settimana. Una chiusura ovviamente virtuale, poichè almeno fino a giugno su Canale 5, nei pomeriggi del weekend, verranno mandate le più belle interviste di Silvia Toffanin ai suoi ospiti. Tutto in procinto della prossima stagione del programma, prevista per l’autunno 2023.

Verissimo va in vacanza: ultima settimana con le nuove puntate

Silvia Toffanin chiude in bellezza questa stagione del suo amatissimo programma, che si è definito da record all’interno del palinsesto di Canale 5. Se già era visto bene piani alti di Mediaset, anche per il marito Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice si è elevata a conduttrice di punta dell’emittente televisiva di Cologno Monzese. Con la sua conduzione, per esempio, abbiamo assistito ai due eventi della prima parte del 2023: il funerale del famoso giornalista italiano Maurizio Costanzo e l’incoronazione di Re Carlo III e la Regina Camilla in Regno Unito.

Le interviste più belle di Silvia Toffanin

Sicuramente le più belle interviste di Verissimo non deluderanno il pubblico, con queste che verranno mandate in onda dalla prossima settimana. Riempiranno i pomeriggi di sabato e domenica, riportando in televisioni i migliori momenti della cronaca rosa italiana. Sotto questo punto di vista, la Toffanin è stata bravissima a calibrare la propria trasmissione, aprendo il suo studio sempre a ospiti di qualità e mai scendendo nel trash. Sua la chiusura ai concorrenti del GF VIP, considerati troppo volgari, come sempre da lei sono arrivate le prime interviste di Francesco Totti e Ilary Blasi sulla fine del loro amore.

Gli ultimi ospiti intervistati dalla Toffanin

Si prepara un finale di stagione “scoppiettante” per la trasmissione, che sarà dedicata alla conclusione di un altro show importantissimo per Mediaset: Amici 22. Silvia Toffanin, infatti, è pronta a intervistare Arisa e Michele Bravi, oltre ai concorrenti Cricca, Maddalena e Aaron.