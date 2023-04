Antonella Fiordelisi all’Isola dei Famosi 2023? L’ultimo gossip

Antonella Fiordelisi parteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi? La 25enne campana è stata, senza dubbio, una delle protagoniste dell’appena conclusasi edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non sia arrivata in finale, Antonella ha saputo attrarre l’attenzione dei telespettatori anche per via della sua turbolenta relazione con Edoardo Donnamaria che, adesso, lontano dalle telecamere pare stia andando nel migliore dei modi.

GF VIP, Clizia Incorvaia contro Antonella Fiordelisi: ‘Micol ha vicino un vero uomo, non uno schiavo’

Antonella Fiordelisi parteciperà all’Isola dei Famosi?

Il temperamento di Antonella Fiordelisi, secondo gli addetti ai lavori, l’ha resa il ‘personaggio’ perfetto da inserire nei reality show del gruppo Mediaset. Indiscrezioni rivelate dal settimanale Di Più, secondo il quale gli autori del programma l’Isola dei Famosi avrebbero contattato la 25enne campana. Stando a quanto riportato, sarebbero stati alcuni amici della donna a svelare: ‘Antonella ha invitato i suoi genitori a farsi da parte, specie con il suo Edoardo. Pare che sia stata contattata per L’Isola dei Famosi ma non sa ancora cosa fare’. Non è la prima volta che la giovane ha la possibilità di prendere parte a questo reality. La stessa dichiarò infatti di aver rinunciato a parteciparvi nel 2019 perché ‘condizionata’ dalla madre: ‘Nel 2019 mi avevano proposto L’Isola dei Famosi e mia mamma per la sua ansia mi disse di non andare. Io mi sono fatta condizionare ed ho rinunciato.

Quando inizia il reality

Conclusosi il Grande Fratello, un altro reality di lungo corso sta per fare capolino sul piccolo schermo. L’Isola dei Famosi debutterà su Canale 5 il prossimo 17 aprile e, anche quest’anno, vedremo al timone Ilary Blasi che per la prima volta tornerà in televisione dopo la separazione con l’ex capitano giallorosso. Ma non sarà sola. La showgirl sarà, infatti, affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi entrambi in veste di opinionisti. Sicuramente, anche in questa edizione del programma le emozioni ed i colpi di scena non mancheranno!