GF VIP, Clizia Incorvaia contro Antonella Fiordelisi: ‘Micol ha vicino un vero uomo, non uno schiavo’. Su Instagram, la Incorvaia ha commentato il confronto tra Antonella e Micol, avvenuto durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 27 marzo 2023. Subito la bordata di Clizia, riferendosi al fidanzato della Fiordalisi, Edoardo Donnamaria: “GF VIP, Clizia Incorvaia contro Antonella Fiordelisi: ‘Micol ha vicino un vero uomo, non uno schiavo”.

Clizia Incorvaia contro Antonella al GF VIP

Clizia ha attaccato Antonella su Instagram, ma nel giro di pochi minuti ha levato il post. Tempo però sufficiente ad aprire la nuova polemica all’interno del Grande Fratello Vip, con un fatto che verrà sicuramente ripreso anche da Alfonso Signorini nella sua trasmissione. Dopotutto, il confronto tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi ha generato, da subito, commenti e mugugni sul web, come era d’altronde lecito aspettarsi.

Una dinamica su cui hanno messo bocca tutti, compresa la mamma di Edoardo Tavassi (Emanuela Fuin) e la sorella di Micol, ovvero Clizia. Tutte e due hanno lanciato frecciatine, anche pesanti, in direzione della Fiordelisi. Clizia, in quanto sorella di Micol, ha voluto seguire in diretta lo scontro con Antonella Fiordelisi, commentando in diretta lo svolgersi del pesante confronto. Per commentare l’episodio, ha ripescato la favola “della volpe e l’uva”, riferendosi alle due protagoniste del “faccia a faccia” e mettendone in risalto la morale della faccenda: “Non bisogna disprezzare qualcosa solo perché non lo si può ottenere, come fanno le persone che non ammettono di non riuscire in qualcosa”.

Non contenta, Clizia Incorvia ha voluto anche retwittare anche un post della mamma di Edoardo Tavassi, ovvero Emanuela Fuin: “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza”. Insomma, guerra aperta tra le sorelle Incorvaia e Antonella Fiordelisi.