Clizia Incorvaia contro Stefano Fioredelisi: cosa è successo tra la sorella di Micol e il papà di Antonella

Clizia Incorvaia e Stefano Fiordelisi stanno per arrivare alle denunce? O meglio, Clizia sembra seriamente intenzionata a querelare il padre di Antonella. Ma cosa è successo trai due? Sembrerebbe che il papà di Antonella si sia scatenato sui social contro Micol. Un atteggiamento che proprio non è andato giù alla sorella della gieffina offesa pubblicamente, pronta a dare battaglia legale al signor Fiordelisi che, tra le altre cose, è un avvocato.

Stefano Fiordelisi offende Micol sui social

Stefano Fiordelisi è molto attivo in questa edizione del Grande Fratello vip, vuoi per stare vicino alla figlia Antonella, vuoi per seguire le dinamiche della casa. Il papà di Antonella non sembra lesinare commenti su quanto accade nella casa di Cinecittà e l’ultima coinquilina del GF Vip presa di mira dal signor Fiordelisi sembra sia stata Micol Incorvaia.

A scatenare le ire social di Stefano Fiordelisi sarebbero state alcune dichiarazioni fatte da Micol su Antonella ed Edoardo. La sorella di Clizia è convinta che il suo ex una volta fuori dalla casatratterà Antonella come ha trattato lei e non contenta ha aggiunto: “Non riuscivo ad ascoltarla talmente parla di lei. È limitata. Ti giuro io lo conosco benissimo, quando uscirà da qua…”.

Le parole di Stefano Fiordelisi

Dichiarazioni quelle dell’Incorvaia che non sono andate giù a papà Stefano che è esploso sui social: “Micol è frustrata perché Edo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata. Questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato. Sta pensando a un futuro con Antonella perché gli fa provare emozioni che non provava da quattro anni. Questo è quello che conta davvero! Dire a una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno buscetta (come Clizia fece anni fa e fu squalificata)”.

La reazione di Clizia

Dopo esserci andato giù pesante Stefano Fiordelisi si è rimangiato tutto quello che ha scritto dichiarando di aver solo ripreso le parole dei fan di sua figlia e subito dopo ha cancellato i post. Ma Clizia non intende far finta di nulla, anzi, si è scagliata apertamente contro il papà della Fiordelisi: “Considerazioni della domenica. Mi piace come molti stiano strumentalizzando, scrivendo cose assurde, domani ci sarà semplicemente un televoto di un gioco televisivo. Detto ciò, io so che quello che accadrà domani sarà la cosa giusta e comunque bisognerà ridimensionare tutto perché il Grande Fratello è un gioco e in ogni caso sono molto contenta di come mia sorella Micol abbia affrontato tante difficoltà, cattiverie gratuite sempre con buon cuore. Dando un esempio di donna stupenda che in televisione mancava. Forza Micol, e so già come finirà. Aggiungo come diceva mio nonno ‘l’ignoranza è una gran brutta bestia’. Volevo poi dire una cosa molto importante. Io e la mia famiglia per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol stiamo valutando le opportune azioni”.