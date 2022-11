GF VIP, bacio tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: cosa è successo dopo la puntata

Da qualche giorno il rapporto tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi diventa sempre più intenso. I due sono molto vicini, si scambiano confidenze, parlano molto. Ma dopo la puntata di ieri, 28 novembre, tra Micol e Edoardo c’è stato del tenero. Sotto le coperte sembra si siano scambiati momenti di intimità. Sono tanti i fan della coppia che auspicano che nasca qualcosa di più, ma adesso andiamo a vedere cosa è successo dopo la diretta con Alfonso Signorini.

Anche Clizia favorevole alla coppia Micol-Edoardo

Il rapporto potrebbe diventare davvero evolvere, soprattutto dopo che Micol ha incontrato la sorella Clizia che ha confessato di vederli molto bene insieme. Dopo la grande emozione per aver potuto rivedere la sorella e al termine della puntata l’Incorvaia ha deciso di dormire affianco a Tavassi nel furgoncino che era stato di Pamela Prati. In quella intimità e confidenza i due si sono scambiati un bacio.

Non resta che vedere cosa succederà nel day time o nel corso delle prossime puntate tra i due gieffini. Nascerà l’amore? Sono in molti a fare il tifo per la coppia Micol-Edoardo, ma forse è ancora un po’ prematuro parlare di amore. Sicuramente l’intesa c’è e anche la complicità, ora bisognerà vedere se si trasformerà in qualcosa di più…