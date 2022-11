Chi è stato eliminato ieri al Grande Fratello Vip? Concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 28 novembre 2022

Sta appassionando, ormai da mesi, il Grande Fratello Vip. E le avventure dei concorrenti, tra emozioni e grandi colpi di scena, tengono incollate al televisore migliaia e migliaia di telespettatori, quelli che non aspettano altro e si sintonizzano su Canale 5 ogni lunedì per la diretta. Che vede alla conduzione il padrone di casa, Alfonso Signorini. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 28 novembre? Chi dei vipponi ha dovuto abbandonare il gioco?

Chi è stato il preferito tra Nikita, Luca Salatino, Charlie e Giaele?

Dopo la decisione del pubblico, che ha pensato bene di eleggere come preferito la new entry Edoardo Tavassi, i telespettatori hanno dovuto scegliere ancora una volta. Al televoto questa settimana Nikita, che sembrerebbe essere la preferita, Luca Salatino, che sta cercando di viversi al meglio questa avventura, Charlie Gnocchi, rientrato da poco nella casa dopo la quarantena per Covid e Giaele, che tanto ha fatto discutere per la sua idea di amore libero. Tra di loro si nasconde l’eliminato di lunedì 28 novembre 2022?

Nikita la preferita

È stata Nikita Pelizon la preferita dal pubblico. Lei, quindi, insieme a Edoardo Tavassi è stata immune dalle nomination. Per i coinquilini della casa, invece, i preferiti sono stati Onestini, Daniele e Luca Salatino, mentre le due opinioniste hanno salvato Oriana e Antonino.

Chi sono i concorrenti in nomination al GF VIP

Non esiste puntata del GF VIP senza nomination. E senza scontri. Chi dei concorrenti è finito al televoto e non ha potuto godere dell’immunità? Al televoto, questa volta a rischio eliminazione (nella puntata del 28 novembre nessuno è stato eliminato) tre concorrenti:

Luciano Punzo

Micol Incorvaia

Patrizia Rossetti

Quando va in onda la prossima puntata

La prossima puntata del GF VIP, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 5 dicembre, sempre su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa. Poi, probabilmente, Alfonso Signorini entrerà nelle case degli italiani di sabato. Ma questa resta, almeno per ora, un’ipotesi!