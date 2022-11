Grande Fratello Vip, anticipazioni 28 novembre 2022: ospiti, televoto, eliminati, ultime news su Edoardo e Antonino

Dopo una settimana dall’ultima puntata è tutto pronto per l’imperdibile appuntamento del lunedì sera con il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra amori che nascono, gelosie, strategie, dinamiche poco chiare e tante (e accese) discussioni. Ma cosa succederà stasera? E quale ‘vippone’ passerà sotto la lente di ingrandimento di Alfonso Signorini? Non ci resta che scoprire tutto e capire cosa accadrà, tra ospiti, televoto aperto e, forse, nuovi ingressi!

Nikita, Giaele, Salatino e Charlie al televoto al GF VIP

Sono quattro i concorrenti finiti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Nikita, che sembrerebbe essere la preferita del pubblico, Giaele, che tanto ha fatto discutere per la sua idea di matrimonio libero, di Luca Salatino, che continua a pensare alla sua Soraia e di Charlie Gnocchi, che da poco è rientrato in gioco dopo aver trascorso un periodo di quarantena. Tra di loro si nasconde l’eliminato o i telespettatori sono chiamati a votare l’immune della puntata?

Antonino e Oriana: come va il rapporto

Protagonisti della puntata, poi, potrebbero essere, ancora una volta, Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e la spagnola Oriana. I due si sono lasciati andare alla passione e ai baci sotto le coperte, eppure qualcosa nel loro rapporto si è incrinato: Antonino si è allontanato, Oriana non capisce bene il perché. E ora tutto è così in bilico: ritornerà il bel rapporto? Nascerà l’amore vero?

Edoardo Tavassi contro Sarah Altobello, il rapporto di Edoardo e Antonella

Ma non finisce qui. Questa sera, tra non pochi colpi di scena, si parlerà anche della furiosa discussione che c’è stata tra Edoardo Tavassi, uno degli ultimi arrivati, e Sarah Altobello. Tra i due manca proprio la complicità e l’idea di un rapporto ‘civile’ sembra lontano. Nonostante le scuse e la pace, che sembra essere stata fatta. E ancora, protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che ormai sono una coppia. Tra non poche discussioni e quella ‘presenza ingombrante’ di Micol, ex del volto di Forum. Ci saranno stati sviluppi?

Nuovi ingressi al GF VIP da stasera?

Tra ospiti e sorprese, la domanda dei fan è una: questa sera entreranno nuovi concorrenti? Da tempo si vocifera di una possibile entrata nel gioco di due donne: Manuela Villa e Milena Miconi. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare la puntata di stasera per capire cosa accadrà!