GF VIP 7 e i nuovi ingressi, in arrivo due concorrenti: chi sono, quando entrano in gioco

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori il Grande Fratello Vip, il reality che da anni, ormai, tiene compagnia al pubblico. Tra amori che nascono, equilibri che vacillano, strategie e dinamiche che tengono incollati al televisore. Eppure, quest’anno a tutto questo si è aggiunta una presenza ‘ingombrante’ e in attesa: il Covid. Nella casa, infatti, molti concorrenti sono risultati positivi: prima Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, poi Wilma Goich e Alberto De Pisis. Ed è proprio per questo che il reality starebbe pensando di ‘arricchire’ il cast e di far entrare nuovi ‘vipponi’. Pronti a scombussolare i piani.

Manuela Villa e Milena Miconi entrano nella casa del GF VIP

Per il momento, sembrerebbero essere due le ‘vippone’ pronte a varcare la soglia della porta rossa. Stiamo parlando di Milena Miconi e Manuela Villa. Stando alle anticipazioni di The Pipol Tv, le due nuove concorrenti del GF VIP sarebbero proprio loro: da una parte l’attrice di 50 anni, volto noto del mondo dello spettacolo, dall’altra la figlia di Claudio Villa e Noemi Garofalo che nel 2007 ha preso parte all’Isola dei Famosi. Saranno loro, quindi, le nuove concorrenti? Mistero, però, sulla data di entrata in gioco, quindi non ci resta che seguire la trasmissione per capire. Perché i colpi di scena, come ci ha abituati Alfonso Signorini, non finiscono mai!