Grande Fratello Vip, anticipazioni 21 novembre 2022: ospiti, televoto, Covid in casa, ultime news su Antonino

A una settimana di distanza, senza più la puntata del giovedì, questa sera torna il Grande Fratello Vip, il reality che da più di un mese, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra nuovi concorrenti, che stanno facendo vacillare gli equilibri già precari, amori che nascono, strategie. E tante, forse troppe, polemiche e discussioni. Ma cosa succederà questa sera? Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che potrà contare sull’appoggio delle due opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Focolaio Covid al GF VIP

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare del focolaio Covid, quello che la scorsa settimana è scoppiato all’interno della casa del GF VIP. I primi a risultare positivi sono stati Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Patrizia Rossetti. Seguiti a ruota da Wilma Goich e Alberto De Pisis. Ora tutti sono isolati, ma in casa cresce la paura a ogni piccolo starnuto. Sarà finita qui o spunteranno nuovi positivi?

Antonino tra Oriana e Giaele

Ma non finisce qui. Protagonisti della serata saranno, quasi sicuramente, Antonino, Oriana e Giaele. I primi due sono sempre più vicini e si lasciano andare a baci e passione, mentre Giaele guarda tutto da spettatrice. Proprio lei che si era affezionata ad Antonino e aveva rischiato di mettere in discussione il suo matrimonio. Cosa diranno i diretti interessati questa sera? Intanto, anche Oriana non le manda certo a dire e nei giorni scorsi ha avuto una pesante discussione con Edoardo Tavassi, uno dei concorrenti più amati. Fuori e dentro la casa.

Tutti contro George Ciupilan

Protagonista, poi, potrebbe essere anche George, il più piccolo della casa. E il più timido, quello che parla quando vuole. E non a sproposito. Eppure, i concorrenti sembrano avercela con lui perché non creerebbe dinamiche. Ma è questo quello che il pubblico ama di Ciupilan: la sua riservatezza. E il suo essere adeguato a tutto.

Chi è il preferito del GF VIP

Ma c’è anche un televoto. E il pubblico è chiamato a scegliere il concorrente preferito tra Patrizia Rossetti, Edoardo Tavassi, Luca Salatino, Luca Onestini, Sarah Altobello, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. Chi di loro sarà immune e manderà al televoto uno dei ‘rivali’?

I sondaggi e le percentuali

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, la preferita sembrerebbe essere Patrizia, seguita da Edoardo Tavassi. A rischio, invece, Attilio e Charlie, entrambi positivi al virus. Sarà così? Non ci resta che seguire la puntata di stasera per scoprire il risultato del televoto. E per emozionarci con i ‘vipponi’ perché le sorprese, sicuramente, non mancheranno!