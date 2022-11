GF VIP e tre nuovi ingressi: ecco chi sono i concorrenti e quando entrano in gioco

Il GF Vip non si smentisce mai, anche nella cattiva sorte. Infatti, pare non siano valse a nulla tutte le precauzioni che la redazione e produzione del Grande Fratello Vip ha preso e adottato sin dall’inizio per evitare che la pandemia si insinuasse all’interno della Casa. Nonostante tutto, infatti, il Covid è riuscito ad entrare della dimora di Cinecittà, costringendo il padrone di Casa, Alfonso Signorini, a cambiare di molto i piani a riguardo. Le puntate con i vipponi collegati a distanza non hanno funzionato come si sperava. Per questo ha deciso bene di cambiare rotta, e adottare nuove inquilini per restituire l’ordine, con qualche novità suggestiva. Di certo l’ingresso di nuove star non può che appassionare ancora di più il pubblico a casa.

Grande Fratello Vip, Covid per 4 concorrenti: annullato il televoto

Gf Vip, i nuovi ingressi rimandati

Stando a quella che era la scaletta iniziale, dunque, ben 3 dovevano essere i nuovi concorrenti in ingresso nel reality di Canale 5, programmati per l’inizio del mese di dicembre. Tuttavia, data la situazione dei contagi all’interno della casa – pare infatti che anche Wilma Goich sia positiva – non è possibile dare sicurezza ai vipponi, e quindi il loro arrivo è stato posticipato per gennaio 2023. Tempo necessario per terminare la quarantena.

Chi sono i tre nuovi vipponi in entrata

Nuovi ingressi, dunque, solamente posticipati e rimandati. Ma chi sono i nuovi vipponi in entrata? Bene, sveliamoli una volta per tutte: il primo ad entrare sarà Umberto Smaila, la cui presenza era data per certa sin dai primi di settembre, quando ha dichiarato lui stesso di accettare l’invito di Signorini ad entrare a far parte della Casa. Poi, stando a quanto riporta ”Oggi”, il secondo ingresso sarà quello di Milena Miconi: “Il Grande Fratello Vip è destinato a diventare una sorta di agenzia di ricollocamento delle vecchie glorie del Bagaglino”, si legge proprio sul settimanale. Infine, ci sarebbe anche Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne reduce dalla fine di una sua ultima relazione che non ha mancato di far discutere anche sui social.