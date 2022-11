GF VIP, Edoardo Tavassi e la lite con Sarah Altobello: ‘Me ne vado’

Tira una brutta aria all’interno del Grande Fratello vip. Edoardo Tavassi ha litigato con Sarah Altobello. Al centro della discussione ci sarebbe ancora una volta il modo di scherzare di Tavassi in merito al quale la gieffina avrebbe detto: “Mi fai passare per una cretina che non capisce nulla”.

La lite tra Tavassi e Altobello

La Altobello ha detto al concorrente di fare battute sul suo conto “tendi a infierire sugli altri. Io ho questa sensazione”. Ma come di consueto Edoardo ha spiegato che lui scherza, che si tratterebbe solo di battute. Un gioco che proprio non va giù a Sarah che ha sottolineato: “Però di prima mattina, io sto cantando e ti sento sghignazzare… Tu evidenzi questo lato in maniera continua. Fai il giullare davanti alle telecamere. Luca non tende a sbeffeggiarmi sempre su come parlo, sul verbo, sulla cosa. Non posso prenderla sempre come un gioco, io sono una gran signora”. Di fronte ai rimproveri di Altobello, Tavassi ha detto: “Bastava dire non mi va di scherzare. Non c’è bisogno che sbrocchi, da oggi non scherzo più con te”.

Una precisazione che ha fatto ulteriormente inalberare la concorrente che ha sottolineato: “Fai passare il messaggio di una cretina che non capisce nulla”. Una precisazione sulla quale Tavassi ha ribattuto: “È la tua insicurezza che ti fa vedere questo, tu non sei né ignorante né stupida”. Ma questa situazione non è andata proprio giù al gieffino che ha, poi, detto a Giale: “Se sento un’altra bugia su di me apro la porta rossa e me ne vado”.