Grande Fratello Vip, la prossima puntata va in onda giovedì 24 o lunedì 28 novembre 2022? Data e replica

Nomination, amori che nascono, nuovi ingressi, polemiche, strategie. Tutto questo (e molto altro) è il Grande Fratello Vip, la casa che entra nella casa degli italiani. Quella più famosa di sempre, che da mesi ormai sta appassionando i telespettatori. Gli stessi che ora hanno solo una domanda: la prossima puntata del reality andrà in onda giovedì 24 o bisognerà pazientare fino a lunedì 28 novembre 2022?

Il GF VIP non va in onda di giovedì

Niente da fare per i telespettatori. Anche questa settimana, infatti, il pubblico dovrà fare a meno del doppio appuntamento, quello del lunedì e del giovedì. La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 28 novembre, sempre in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa. Questa settimana, di giovedì, al posto del reality andrà in onda la prima puntata della miniserie Passaporto per la libertà, ambientata nella Germania del 1938.

Dove vedere le repliche e le dirette

In attesa della prossima puntata, però, ricordiamo che la replica di lunedì 21 novembre andrà in onda il 22 novembre su LA5 a partire dalle 21.10 circa. E sarà disponibile anche in streaming (e gratuitamente) sul portale Mediaset Play. Quanto alla diretta h24, invece, i vipponi si potranno seguire su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre!