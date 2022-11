Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Giaele, Luca Salatino e Charlie? Sondaggi e percentuali

Tra amori che nascono, gelosie, strategie, discussioni e tante polemiche, il Grande Fratello Vip continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. E i ‘vipponi’ tengono compagnia al pubblico tutti i giorni, con la diretta che invece va in onda ogni lunedì su Canale 5. Ma cosa succederà nella puntata di lunedì 28 novembre? Chi dei concorrenti al televoto dovrà abbandonare la casa e ritornare in studio da Alfonso Signorini? Come sempre non mancheranno le emozioni. E i colpi di scena, che sono il pane quotidiano del reality!

Chi è il preferito al televoto del GF VIP

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben quattro vipponi. La scorsa settimana il preferito è stato Edoardo Tavassi, uno degli ultimi arrivati che con la sua simpatia e la sua ironia sta facendo divertire tutti. Fuori e dentro la casa, anche se non sono mancate le discussioni: l’ultima, in ordine di tempo, con Sarah Altobello. Questa settimana, però, rischiano ben 4 concorrenti, che vivono lì, a Cinecittà, dall’inizio della trasmissione. E cioè Nikita Pelizon, Giaele De Donà, che tanto ha fatto discutere per la sua idea di amore libero, Luca Salatino e Charlie Gnocchi: chi di loro verrà eliminato?

Cosa dicono i sondaggi

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, la preferita sembrerebbe essere Nikita Pelizon con oltre il 45% di preferenze. A seguire Giaele con il 29.82%, Luca Salatino con il 19.91%. A rischio, invece Charlie Gnocchi, che è da poco rientrato in casa dopo essere risultato positivo al Covid. Sarà davvero così? Nikita sarà la preferita, quindi immune alla prossima eliminazione? Non ci resta che aspettare la puntata di domani per sapere cosa accadrà.