GF VIP, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: ‘La distruggerò’. Cosa è successo

Grande Fratello Vip. Si promettevano tanti colpi di scena, soprattutto dopo l’arrivo dei nuovi concorrenti per smuore un po’ le acque dal torpore, ed ecco fatto. L’ingresso di nuove personalità ha creato infinite variabili pazze, grazie alle quali il programma sta mantenendo tutti i telespettatori con il fiato sospeso, con buona pace di Signorini, certamente soddisfatto dell’audience che sta ottenendo nelle ultime settimane di trasmissione. Ecco quale è stato lo scoop degli ultimi giorni sul trend delle ricerche.

Antonella Fiordelisi Vs Oriana Marzoli: ”La distruggo”

Certamente, che la nuova concorrente del Grande Fratello Vip di origini spagnole stia davvero sulle scatole ad Antonella Fiordelisi non è certo un mistero per nessuno. Infatti, dal momento preciso in cui Oriana ha consigliato ad Edoardo di continuare il suo percorso senza Antonella, nella Casa più spiata d’Italia è davvero scoppiato un putiferio. Un caos di cui sembrano essersi perse le fila. Le cose, poi, nelle ultime ore, si sono fatte ancora più complicate: in queste ultime ore la Fiordelisi, parlando a tu per tu con altri coinquilini vip, ha buttato un po’ di veleno nei confronti della sua antagonista, arrivando addirittura a dire che a breve la distruggerà. Insomma, una situazione a dir poco scoppiettante: “Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. Sì la distruggerò e la defenestrerò…”

Le polemiche nella Casa: “Non riesco a starmene zitta”

Ma non è finita di certo qui, perché in seguito la concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato di non riuscire assolutamente a starsene zitta, e doveva per forza esprimere chiaramente il proprio disappunto, oltre che il propri astio, nei confronti di Oriana Marzoli, finita inevitabilmente nell’occhio del ciclone per le polemiche: “Non m’interessa perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità. Ragazzi non m’interessa, non faccio questi pensieri…”. E poi, ancora una volta, quella parola ”distruggere”, dicendo: “E ripeto che non m’interessa niente tanto io la distruggo…”