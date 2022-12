Grande Fratello Vip, anticipazioni 5 dicembre 2022: ospiti, televoto di stasera, eliminati, ultime news su Antonino e Oriana

Come ogni lunedì che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 è solo. Ed è quello con il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi, ormai, entra nelle case degli italiani e appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra amori che nascono, strategie, gelosie, discussioni (forse troppe) e concorrenti che entrano ed escono. ‘Vipponi’ che stanno facendo sognare, che si stanno raccontando a cuore aperto. E senza freni. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che potrà contare sull’aiuto e supporto delle sue due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Dalla parte social, invece, ci sarà Giulia Salemi, che in diretta leggerà i tweet più divertenti. Perché il GF VIP stupisce, regala emozioni. E diverte.

Chi viene eliminato stasera tra Luciano, Micol e Patrizia al GF VIP?

I riflettori questa sera saranno puntati sul televoto perché dopo settimane questa sera uno dei concorrenti verrà eliminato. E dovrà abbandonare la casa. A rischio tre ‘vipponi’: Micol Incorvaia, che dopo essere stata ‘bersagliata’ da Patrizia e Wilma si sta facendo conoscere sempre di più, Luciano Punzo, uno degli ultimi arrivati e Patrizia Rossetti, una delle protagoniste di questa edizione. Chi di loro dovrà abbandonare la casa? La decisione, come sempre, è nelle mani del pubblico. Che resta sovrano!

Antonino e Oriana, Antonella ed Edoardo

Questa sera, tra sorprese ed emozioni, si tornerà a parlare delle coppie della casa. Molto spazio, quasi sicuramente, sarà dedicato ad Antonino Spinalbese e Oriana: i due, che si sono lasciati andare alla passione, sembrano ormai ai ferri corti. E l’entrata di Ginevra, la scorsa settimana, non ha fatto altro che peggiorare la situazione, tra polemiche fuori e dentro la casa. Altri due protagonisti, poi, saranno Antonella ed Edoardo: dopo la bella sorpresa per festeggiare i momenti insieme, tra i due non mancano le tensioni. Riusciranno a mettere un punto e ad andare avanti?

Wilma contro Patrizia, Luca e Nikita

Altre due protagoniste, poi, saranno Wilma e Patrizia: le due, così tanto amiche, in settimana hanno discusso molto. E ora i rapporti sembrano tesi. Si parlerà, poi, di Luca Onestini e Nikita: lei è sempre più presa, quasi infastidita da alcuni atteggiamenti di lui. È gelosia? Nascerà l’amore? Alfonso Signorini, sicuramente, approfondirà tutto e accontenterà il pubblico.

La prossima puntata del GF VIP in onda sabato?

Ma quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip? Da un po’ di giorni il pubblico sta facendo a meno del doppio appuntamento settimanale, ma forse qualcosa a dicembre cambierà. Stando a quanto riporta Blasting News, infatti, la prossima puntata andrà in onda il 10 dicembre, eccezionalmente di sabato. Sarà davvero così?