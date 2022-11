Patrizia Rossetti, chi è il padre: età, lavoro, vita privata

Patrizia Rossetti è molto legata alla sua famiglia, il papà parrucchiere, la mamma operaia. La showgirl, presentatrice, attrice stasera riceverà, nella casa di Cinecittà, una visita molto gradita: il padre.

Chi è il papà di Patrizia Rossetti

La gieffina che si sta facendo conoscere come una che non la manda a dire, stasera riceverà una bella e inattesa sorpresa. Chissà quale emozione sia da parte della Rossetti che del padre. I due sono molto legati. In più interviste l’inquilina della casa del Grande Fratello vip ha raccontato il forte legame che ha con la sua famiglia.

La vita privata

Ma con il papà si tratta di un legame speciale, tanto che quando subì l’aggressione di un uomo, un amico del padre, corse da quest’ultimo per raccontargli l’accaduto. Patrizia Rossetti, in diverse occasioni ha raccontato come “prima di fare tv, ho fatto la segretaria personale di un titolare toscano di import export, caro amico di mio padre. Avevo 19 anni e, quest’uomo di un metro e ottanta, mi mise le mani addosso. Da buona toscanaccia, ho alzato il ginocchio, gli ho dato un colpo nelle palle e sono scappata a casa. Sono andata sotto il negozio di mio padre che faceva il parrucchiere. Aveva un rasoio in mano, voleva partire e dargli una rasoiata nella gola. ‘No guarda, ho risolto io’, gli ho detto”.

L’incontro a sorpresa

Stasera il GF vip sarà caratterizzata da forti emozioni. È proprio il caso di non perdere l’appuntamento per vedere come reagirà la showgirl alla inaspettata visita. Una commozione annunciata che vedrà probabilmente emergere le fragilità di una donna che finora si è dimostrata estremamente forte.