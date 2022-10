GF VIP, Sonia Bruganelli verrà sostituita da un’altra opinionista: ecco chi e quando

Grande Fratello Vip. Ormai la casa più seguita e spiata d’Italia ha superato il suo mese di rodaggio, e le trame al suo interno si stanno facendo sempre più complesse e scoppiettanti. Anche se, a dire il vero, le cose non stanno soddisfacendo totalmente gli autori, che chiedono ai concorrenti di esporsi di più, proprio come ha esplicitamente detto Signorini nelle scorse puntante, puntando addirittura il dito contro qualcuno in particolare. Dunque, le cose vanno sì, ma non alla grande, tanto che si sta facendo lentamente spazio l’idea, tra gli autori, di rievocare qualche grande evergreen per risollevare gli ascolti e gli intrighi della casa, come ad esempio Alex Belli. Ma per questo, bisognerà attendere le prossime settimane, perché al momento nulla è confermato.

Grande Fratello Vip, chi sono i nuovi concorrenti e quando entrano nella casa del GF VIP: i nomi

Sonia Brugarelli e le voci sulla sua sostituzione

Ad ogni modo, tra le tante cose di questa nuova stagione, il pubblico da casa ha potuto apprezzare l’assoluta sincerità di Sonia Bruganelli, opinionista in studio che non rimane mai in silenzio ed è abituata a litigare, quasi sempre, con i concorrenti. Ora, però, c’è una novità: la notizia della sua sostituzione è stata resa nota ed ufficializzata. I vertici Mediaset hanno preso univocamente questa decisione per un motivo preciso. Sonia Bruganelli, ha sempre parlato del suo splendido legame con l’altra analista Orietta Berti. Con Ilaria Volpe, invece, le cose, l’anno scorso, non erano state certo molto felici. La consorte di Bonolis si è riferita alla cantante con tali affermazioni: ‘Mi trovo molto bene con lei. La vedi così e ti dice cose belle. Davanti alle telecamere dice cose cattive”.

GF VIP, Daniele Dal Moro lascia il Grande Fratello Vip? Cosa ha detto su di lui Alfonso Signorini

I motivi della sostituzione e per quanto tempo

Ad ogni modo, per ritornare al nostro tema, Sonia Bruganelli e il GF Vip 7 hanno deciso la linea d’azione per onorare i suoi desideri e le sue necessità. Lei, infatti, desidera dedicarsi alla sua vita privata e non lavorare affatto. Si è parlato per giorni di questa sua linea d’azione e per diverse settimane si sono rincorse le voci di un suo ritiro. Dunque, con ogni probabilità, Sonia Bruganelli non sarà disponibile al GF Vip 7 per tutto il periodo natalizio, e di conseguenza bisognerà trovare un sostituto per la consorte di Paolo Bonolis. Chissà chi sarà, non ci resta che attendere e avere pazienza.