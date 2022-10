Grande Fratello Vip, chi sono i nuovi concorrenti e quando entrano nella casa del GF VIP: i nomi

Grande Fratello Vip. Il reality show della casa più spiata e seguita di tutta Italia è giunto, come in molti già sapranno alla settimana edizione. L’inizio di questa nuova stagione tra l’altro, è freschissimo: poco più di un mese dall’inizio. Avevano promesso tante novità scoppiettanti e colpi di scena in grado di stregare il pubblico a casa. Ma la promessa è stata mantenuta solo a metà per il momento. Di fatto, lo show oggi sarebbe a corto di dinamiche e per questo gli autori starebbero pensando di smuovere un po’ la situazione. Sì, ma in che modo? Ce n’è solamente uno che funziona sempre: nuovi concorrenti pronti ad animare le vicende della Casa e dare una smossa al torpore.

Gf Vip, il reality pronto ad accogliere una new entry

Quando si è a corto di idee, è sempre bene rivisitare gli evergreen di grande successo, in modo da non sbagliare e andare sul sicuro. Tra questi, non poteva mancare, sul tavolo delle proposte, lui: Alex Belli. Certo, si tratta di uno dei concorrenti più iconici della scorsa edizione. Le indiscrezioni dicono che gli autori sarebbero in trattativa er un nuovo, clamoroso, ingresso che di certo piacerà tanto al pubblico a casa.

Il totonomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: Alex Belli

“Il GF Vip è alla ricerca disperata di vipponi single da far entrare per creare dinamiche di coppia!”, queste le parole usate da Amedeo Venza su Instagram che ha aggiunto:”Attenzione: forse c’è un suo ritorno! Potrebbe spuntare fuori da un momento all’altro”, e subito dopo ha pubblicato anche una foto proprio di Belli. Ad ogni modo, la sua presenza, seppur importante, non riuscirebbe da sola, secondo gli autori, a smuovere le cose. Per questo sarebbero in via di valutazione anche altri nomi da inserire all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, altri rumors hanno suscitato la nostra attenzione.

Possibile ingresso anche per la modella Dayne Mello

Per fare un semplice esempio, è noto a tutti ormai che, in queste ore, si parla sempre più spesso del ritorno di un’ex protagonista della quinta edizione, cioè la modella sudamericana, Dayne Mello. In questo caso la notizia sembra essere più certa e concreta: c’è chi addirittura si sbilancia, e dice che la modella è davvero ad un passo dal suo nuovo ingresso all’interno della casa. Ma non è tutto, per davvero. Perché il totonomi del Grande Fratello Vip ha ancora elementi da sondare, come nel caso di un’altra impeccabile modella, Helena Prestes – ricordiamo anche ex flirt di ben due gieffini attuali, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, il che già basterebbe per creare un po’ di movimento in più. E ancora, l’ex fidanzato della Prati, Max Bertolani, l’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, per non parlare della Contessa Patrizia De Blanck e Umberto Smaila. Insomma, c’è il materiale per fare un’altra edizione parallela. Vedremo come andrà a finire.