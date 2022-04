Alex Belli: chi è, età, carriera, ex moglie, figli, matrimonio, Instagram, chi è la moglie, Soleil Sorge e Mila Suarez

Tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata de La Pupa e il Secchione, l’esperimento sociale molto simile al reality, che vede al timone per la prima volta Barbara D’Urso. Questa sera tornerà un grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: Alex Belli, l’attore che con la sua ‘chimica artistica’ e il triangolo più famoso di sempre ha fatto parlare e discutere (e non poco).

Chi è Alex Belli

Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, è nato a Parma il 22 dicembre del 1982. Ha iniziato a lavorare come modello sfilando per marchi come Armani e ha iniziato a girare diverse città del mondo, tra cui New York, Londra e Parigi. Primo di quattro figli maschi, è nato ed è cresciuto a Pasqua, dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Da sempre appassionato pianista, agli studi da geometra ha affiancato quelli in Composizione musicale e canto recitativo al Conservatorio di Musica Arrigo Boito, dove si è diplomato. Ma non solo. Ha imparato anche a suonare vari strumenti di musica rock e pop e per un periodo ha lavorato come speaker in radio.

La carriera

Alex Belli nel 2001 è arrivato a Milano: qui è stato notato da un booker e ha iniziato a fare diversi casting, sfilando per la prima volta per Gianfranco Ferrè, poi è stato scelto personalmente come modello da Giorgio Armani. Ha sfilato in tantissime città del mondo per diverse griffe di moda e nel 2007, nel capoluogo lombardo, ha aperto un suo studio da fotografo e videomaker, occupandosi anche di pubblicità. Alla carriera di modello, nel tempo, ha affiancato quella di attore su consiglio di Fioretta Mari ed è sicuramente noto per il suo ruolo nella soap opera di successo di Canale 5, CentoVetrine. Nel 2012 ha prodotto un suo film, ha partecipato a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi e nel 2021 è entrato nella casa più spiata d’Italia, quella del GF VIP.

L’esperienza al GF VIP

Alex Belli è stato un grandissimo protagonista dell’ultima edizione del GF VIP e ha fatto tanto parlare. Prima per l’amicizia con Manuel e Aldo, poi per quella chimica artistica con Soleil Sorge, tra baci passionali, abbracci e carezze sotto il letto. E alla luce del sole. Alchimica che tanto ha infastidito sua moglie, la venezuelana Delia Duran, che è entrata più volte nella casa di Cinecittà per metterlo in guardia.

Poi, sotto Natale, infastidita, la Duran ha deciso di lasciare Alex, di prendere una pausa di riflessione, ma lui non ci ha pensato due volte e dopo ben 3 mesi di permanenza è stato squalificato. Il motivo? Ha deciso di seguire il cuore e di uscire mano nella mano con la moglie per recuperare il rapporto. Peccato, però, che la Duran dopo poche settimane abbia deciso di partecipare al reality, dove è arrivata addirittura in finale. Ora i due sono di nuovo felici, innamorati. Di nuovo marito e moglie!

Chi è la moglie, ex amori e vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Alex Belli nel 2013 ha sposato la modella slovacca Katarina Raniakova, ma i due si sono separati ufficialmente nel 2017. Sempre nel 2017 ha iniziato una relazione con la modella Mila Suarez, storia d’amore che è terminata nel 2019. Subito dopo essersi lasciato, Alex si è fidanzato con la modella e attrice venezuelana Delia Duran, che ha poi sposato.

Alex Belli e il confronto con Mila Suarez a La Pupa e il Secchione 2022

Alex Belli questa sera vestirà i panni del ‘pupo’ e avrà un ruolo decisivo nella classifica finale perché dovrà decidere a chi dare i bonus. Ma non solo. L’attore sarà anche protagonista di un confronto, che si preannuncia essere acceso, con l’ex fidanzata Mila Suarez. Lei, infatti, sta partecipando al reality in coppia con il secchione Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria e migliore amico di Alex Belli. Insomma, le scintille sono assicurate!

Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @alexbelli vanta oltre 600 mila followers.