Fioretta Mari: chi è, età, carriera, Amici, oggi, film, scuola di recitazione, chi è il marito, figlia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Fioretta Mari, attrice e insegnante di recitazione molto nota e stimata. Conosciamola ancora meglio!

Chi è Fioretta Mari, la biografia

Fioretta Mari, all’anagrafe Fioretta Manetti, è nata a Firenze il 19 luglio del 1942 ed è una nota attrice, insegnante, direttrice artistica e regista teatrale, nota al pubblico di Canale 5 per essere stata la docente di dizione e recitazione degli allievi della scuola di Amici, talent di Maria De Filippi. E’ nata da padre fiorentino e madre siciliana e ha iniziato la sua carriera prestissimo: è stata una bimba prodigio, ha collaborato con grandi attori teatrali e cinematografici come Turi Ferro, Oreste Lionello, Vittorio Gassmann, Jean Louis Barrault, Pino Caruso, Massimo Troisi, Nino Manfredi.

La carriera e Amici

Ha preso parte a oltre 150 spettacoli teatrali, sparsi nelle più importanti città del mondo, da New York a Londra, da Parigi a Mosca. Ma è diventata molto nota al pubblico, soprattutto quello giovanile, grazie al programma tv Amici, dove ha svolto il ruolo di insegnante di dizione e recitazione per parecchi anni. Nel 2014 è stata insignita del Premio Internazionale Bonifacio VIII dall’Accademia di Anagni e nel 2010 è stata premiata ad Alghero per la sua attività di attrice.

La sua talent academy

Fioretta Mari nel 2010 è diventata direttrice artistica della ArtAcademy Carrara, una talent academy che si prefigge l’obiettivo di formare nuovi talenti. Nello specifico lei si occupa di insegnare dizioni e recitazione, ma dal 2009 è anche un’insegnante presso lo Strasberg Institute di New York e dal 2015 è la direttrice artistica del festival per attori Act Italy.

Chi è il marito, figlia e vita privata

Veniamo ora alla vita privata. Fioretta Mari è stata legata sentimentalmente al cantante Armando De Razza e dal loro amore è nata la figlia Ida Elena. Armando ha iniziato la sua carriera in tv nel 1989, poi si è dedicato alla musica e ha partecipato a Sanremo con il brano La lambada strofinera. Brano che non ha vinto, ma che ha ottenuto la ventiquattresima posizione dei singoli più venduti.