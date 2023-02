Verissimo, anticipazioni sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023: chi sono gli ospiti

Se da una parte i riflettori, ormai da giorni, sono puntati sul Festival di Sanremo, la kermesse musicale più amata e seguita di sempre, dall’altra è difficile immaginare un fine settimana su Canale 5 senza Verissimo, il salotto che vede al timone Silvia Toffanin. Come sempre la padrona di casa è pronta ad aprire le porte del suo studio e ad accogliere tanti volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto. E senza filtri, dalla carriera all’amore. Ecco tutte le anticipazioni di sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023.

Chi sono gli ospiti di sabato 11 febbraio a Verissimo

Sabato 11 febbraio nel salotto di Verissimo arriveranno Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne: Lorenzo all’epoca era il tronista, Claudia la corteggiatrice. Da anni la loro storia procede a gonfie vele e da pochi mesi sono diventati genitori della bellissima Maria Vittoria. Ma non solo. Claudia e Riccardo presto si sposeranno, diventeranno marito e moglie e racconteranno questo momento e periodo magico ai microfoni della Toffanin. La loro è una storia d’amore che fa sognare.

Ma non finisce qui. Sabato in studio arriveranno anche le ex veline di Striscia la Notizia Giorgia Palmas ed Elena Barolo. Le due si racconteranno a cuore aperto: dai successi insieme all’amicizia meravigliosa che le lega.

Gli ospiti di domenica 12 febbraio

Ma dopo l’emozionante puntata di sabato, i telespettatori possono stare sereni: Verissimo andrà in onda anche di domenica, subito dopo Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti del 12 febbraio ci sarà Melissa Satta, la meravigliosa showgirl che si racconterà a cuore aperto. Dai successi all’amore: negli ultimi giorni è stata paparazzata con il tennista Matteo Berrettini. Sarà amore? In studio con lei, per la prima volta, il figlio Maddox, nato dall’amore con il calciatore Prince Boateng.

Articolo in aggiornamento