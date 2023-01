Matteo Berrettini e Melissa Satta sono fidanzati? Scatta il bacio dopo la partita di basket al Forum di Assago

Nuovo gossip nel mondo vip: Melissa Satta e Matteo Berrettini potrebbero essere fidanzati. A rivelarlo alcune informazioni ‘spifferate’ dalle talpe che li hanno seguiti ieri sera a Milano. I due sono andati prima a vedere la partita di Basket al Forum di Assago, poi a cena fuori insieme ed è scattato il bacio. Ecco tutto quello che sappiamo sulla coppia. Ma sarà davvero così? Sono fidanzati? Chissà…

Melissa Satta è fidanzata con Matteo Berrettini?

Melissa Satta è al centro dei gossip per quanto riguarda la sua vita privata dopo il matrimonio durato quattro anni con il calciatore Kevin-Prince Boateng. Infatti, dalla fine della storia pare che lei si stia lasciando andare. Sembrerebbe aver avuto diverse storie, anche molto brevi, per questo è una delle vip più chiacchierate del momento. Ha avuto una relazione con Stefano Percassi, con Mattia Rivetti e forse anche con Steven Zhang, il giovanissimo presidente dell’Inter. Adesso esce allo scoperto un nuovo nome: Matteo Berrettini, un famoso tennista italiano altro ben 2 metri. È lui il fortunato?

Il bacio tra i due dopo la partita di Basket

La coppia è stata avvistata ieri sera al Forum di Assago a Milano durante la partita dell’Olimpia di Milano per la sfida di Eurolega di Basket. Avevano dei posti molti privilegiati, quasi in prima fila per vedere la partita al meglio, ma qualcosa per loro è andato storto: le telecamere ufficiali di Sky li hanno inquadrati più volte e anche nei filmati ufficiali diffusi da Sky Sport, i due sono molto vicini. Una talpa ha poi riferito a Deianira Marzano, la regina del gossip online, che i due si trovavano a cena in un locale molto lussuoso della Milano Bene, dove hanno trascorso tutta la serata insieme e ad un certo punto, si sono anche baciati. Arriverà la conferma dai diretti interessati? Chissà…