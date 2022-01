Melissa Satta: chi è, età, carriera, chi è il nuovo fidanzato, Boateng, altezza, Instagram, figlio

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche Melissa Satta, ma conosciamola meglio e scopriamo tutto sulla sua carriera e vita privata.

Melissa Satta: chi è, età, carriera, programmi tv

Melissa Satta è nata a Boston il 7 febbraio del 1986, da genitori sardi. Ha trascorso i suoi primi anni di vita tra USA e Sardegna. Nel 2004, dopo aver conseguito il diploma di Liceo classico, Melissa si è trasferita a Milano per iscriversi al corso di laurea in Relazioni pubbliche e dello spettacolo alla Iulm, ma non ha mai terminato gli studi. A questi, ha preferito la carriera nel mondo dello spettacolo.

Nel 2005 ha iniziato a lavorare come valletta in televisione, e nello stesso anno ha acquisito notorietà diventando la velina di Striscia la notizia. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Dal 2013 al 2018, infatti, è stata il volto femminile del talk calcistico Tiki Taka, a fianco di Pierluigi Pardo e nel 2017 ha condotto il programma Il padre della sposa su La5.

Melissa Satta e Kevin Boateng: figlio, matrimonio e perché è finita la storia

Melissa Satta ha avuto una storia d’amore tra il 2003 e il 2006 con Daniele Interrante, personaggio tv. Tra il 2006 e il 2011, invece, ha avuto una relazione con il calciatore Christian Vieri. Nel 2011 si è fidanzata con il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng. La coppia si è sposata nel 2016 a Porto Cervo e ha un figlio, Maddox, nato nel 2014 a Dusseldorf. I due si sono separati consensualmente nel gennaio 2019, ma sono poi tornati insieme nel luglio 2019. Poi, a dicembre 2020 il triste annuncio: Melissa e Boateng hanno deciso di interrompere la loro relazione, dopo ben 9 anni.

Melissa Satta, chi è il nuovo fidanzato Mattia Rivetti: età, lavoro

Melissa Satta, l’ex velina di Striscia la Notizia, pare aver ritrovato l’amore. Il settimanale Chi ha paparazzato in Sardegna la bella showgirl in compagnia del giovane imprenditore Mattia Rivetti, rampollo di una delle famiglie più importanti della moda Made in Italy. Mattia Rivetti ha 34 anni ed è il nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell’azienda Stone Island venduta poi a Moncler. Nella vita anche Mattia è un imprenditore affermato, ma pare non amare molto la vita sotto i riflettori. Di lui, infatti, si hanno pochissime informazioni.

Instagram

Melissa Satta è molto seguita su Instagram: con il suo account ufficiale (@melissasatta) vanta 4,5 mila followers.