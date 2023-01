Melissa Satta è fidanzata con Steven Zhang? L’ultimo gossip

Nuovo gossip sulla vita privata dei Vip: secondo le ultime voci di corridoio, pare che Melissa Satta sia fidanzata con Steven Zhang, ma sarà vero? Oppure tra di loro c’è una semplice amicizia? Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova coppia del momento.

Melissa Satta è fidanzata?

Melissa Satta è stata sposata con Kevin Prince Boateng per alcuni anni, i due hanno avuto un figlio di nome Maddox, di cui la madre è molto orgogliosa e pubblica molte foto di lui sui social. Dopo un po’ di tempo, verso dicembre 2021 inizia la storia d’amore con l’imprenditore Mattia Rivetti e si dichiarano pubblicamente come coppia. La favola dura qualche mese, i due vanno in vacanza insieme e gli ultimi scatti d’amore condivisi sui social risalgono ad agosto, poi più nulla. Dopo qualche settimana di silenzio, ovviamente notata dai paparazzi, lei ha dichiarato che anche la storia con Mattia fosse ormai giunta al termine. Melissa Satta però sembrerebbe essere coinvolta in una nuova storia d’amore, sarà vero? Ecco tutto quello che sappiamo.

La storia tra la showgirl e Steven Zhang

Secondo alcune indiscrezioni, pare che i due stiano vivendo una storia d’amore iniziata poco tempo fa, ma che li vede passionali e coinvolti in un grande flirt. Secondo Dagospia, i due non sarebbero più semplici amici, ma qualcosa di più. Non è un mistero che abbiano trascorso il Natale insieme insieme a Miami e che nessuno die due abbia un’altra relazione in corso. Tra Melissa Satta e il presidente dell’Inter c’è davvero del tenero?

L’ultimo gossip nato sui social

Un altro segnale sarebbe stato lanciato proprio da Melissa: ha commentato l’ultimo post di Instagram condiviso da Zhang. La foto mostra la felicità per la vittoria della Super Coppa Italia e i calciatori mentre esultano attorno al loro presidente. La showgirl ha commentato con: “Complimenti”, è un semplice commento in amicizia o tra i due c’è davvero una nuova storia d’amore?