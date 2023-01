Federico Fashion Style farà coming out a Verissimo? L’ultimo gossip

Federico Lauri, rinomato nel suo pubblico di fans come Federico Fashion Style, sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin, nel suo salotto pomeridiano ”Verissimo”, e davanti alle telecamere potrebbe lasciarsi andare su alcuni elementi essenziali della sua vita. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, trapelate soprattutto tramite social, Federico avrebbe deciso di fare coming out. Tuttavia, al momento, questa informazione non è stata né confermata né smentita. Una cosa, però, è certa: Federico Lauri parlerà a cuore aperto della sua vita privata, la quale negli ultimi mesi è stata spesso attenzionata dai media. Tra i temi più scottanti della sua biografia, sicuramente quello della sua separazione con la storica compagna e madre di sua figlia, Letizia Porcu, che ha fatto molto discutere. Ad ogni, come molti fans segnalano, Federico non sta molto bene, e sarebbe di molto dimagrito. La lontananza dalla figlia gli provoca non poche ansie ed angosce.

Federico Fashion Style ad Anzio non riesce a vedere la figlia e denuncia l’ex: “Nessuno può allontanarmi da te”

Il coming out a Verissimo di Federico Fashion Style

Dal momento in cui è diventato famoso, le domande sul suo orientamento sessuale si sono moltiplicate a dismisura. I vestiti, i colori, l’utilizzo di molti gioielli, secondo alcuni, erano un modo esplicito per comunicare il suo orientamento. Federico, però, ha sempre negato, rispondendo di amare la compagna e di essere eterosessuale. Dalla sua separazione dalla Porcu, però, questa presa di posizione è andata pian piano appianandosi. Sui suoi canali social, più di una volta, ha dichiarato di essere vicino “a dire tutta la verità a 360 gradi”. E così, Alessandro Rosica, noto sui social come “Investigatore Social”, ha svelato che nell’intervista a Verissimo Lauri “ha ammesso di essere gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia”. “Non mancheranno frecciatine molto forti verso di lei (ovvero Letizia, ndr). Il parrucchiere ha infine rivelato – scrive ancora Rosica – di aver sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa, cosa non vera”.