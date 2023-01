Letizia Porcu pubblica sui social la foto con il nuovo fidanzato Vincent Arena

L’ex compagna di Federico Fashion Style, Letizia Porcu, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae insieme a quello che sembrerebbe a tutti gli effetti essere il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Vincent Arena, un personaggio molto conosciuto all’interno del panorama musicale. Tra i due ci vociferava che fossero molto intimi ma questa è la prima volta che la donna si mostra sui social in sua compagnia.

Federico Fashion Style, l’ex Letizia Porcu ha un nuovo fidanzato: ecco chi è Vincent Arena

Le foto di Letizia Porcu su Instagram

Non lasciano dubbi le foto pubblicate su Instagram dalla donna. Prima un selfie in macchina e poi uno scatto pubblicato tra le storie di due mani che si intrecciano a corredo delle quali c’è un’esplicativa didascalia: ‘Tu’, con tanto di cuore. Delle foto esplicative, eloquenti, che lasciano intendere come la donna dopo la rottura con Federico Lauri si stia piano piano costruendo una nuova vita al fianco del dj e produttore musicale Vincent Arena.

La separazione con Federico Fashion Style

La separazione con Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è avvenuta lo scorso ottobre. Inizialmente sembrava che si trattate di una separazione, un allontanamento piuttosto tranquillo ma con il passare del tempo sono emersi alcuni particolari sulla loro relazione che è andata avanti per ben 17 anni. Ne sono un esempio le frecciatine di Lauri nei confronti della ex oppure, la presunta vita parallela di lui che avrebbe riempito la compagnia di bugie. Insomma, il loro legame era giunto al capolino ed i due hanno alla fine deciso di separarsi. Ora, come mostrano le foto, Letizia appare pronta e desiderosa di mettersi in gioco, scrivendo una nuovo capitolo della sua vita.