Federico Fashion Style, l’ex Letizia Porcu ha un nuovo fidanzato: ecco chi è Vincent Arena

La fine della storia d’amore tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu ha creato grande clamore. I due hanno anche una bimba Sophie. Trascorsi diversi mesi dalla rottura Letizia sembra aver intrapreso una nuova frequentazione. Insomma la coppia tanto chiacchierata ha alimentato per lungo tempo il gossip torna, seppure solo in parte, torna a far parlare di sè.

Letizia starebbe frequentando un altro uomo

Stavolta l’attenzione è rivolta verso Letizia Porcu che, secondo i ben informati, starebbe frequentando un altro uomo. Si tratterebbe di Vincent Arena, dj e tra i 100 producer più ascoltati di Spotify a livello mondiale. I due sarebbero stati visti insieme la notte di Capodanno nel centro di Roma. Ma come ha reagito Federico Fashion Style a questa notizia?

Sembra che non abbia dato alla novità grande importanza e sui social ha scritto: “Come promesso eccomi qui per dedicarmi un po’ a voi. Io ho passato un primo dell’anno al top con la compagnia giusta. Ero anche con la mia piccola. Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho deciso. Sono felice e sto molto bene. Mi chiedete come mai non rido molto, ma non è semplice, le cose cambiano a piccoli passi”.

Federico si lascia andare a commenti sui social

Parlando della sua storia con Letizia ha sottolineato: “è proprio vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone. C’avevano ragione i nostri antenati che si sono inventati sti detti. Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io. Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando. Perché prima parlavano, dicevano e raccontavano, poi però si mettono al posto loro. Perché non lo dite che vi sono arrivate venti diffide? Ma chiudiamo questo argomento”. Come già detto in passato Federico ha annunciato: “Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti”.