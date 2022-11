Federico Fashion Style, la confessione: ‘È stata Letizia a mettere fine al rapporto’

Dopo la separazione tra l’ex Pupone Francesco Totti e Ilary Blasi, anche l’amore che teneva uniti, ormai da 17 anni, Federico Lauri — meglio noto come Federico Fashion Style — e Letizia Porcu è giunto al capolinea. Una decisione inaspettata quella che ha travolto il celebre parrucchiere che appare comunque molto legato all’ex compagna.

La rottura tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu

A mettere un punto alla loro storia d’amore sarebbe stata Letizia. A raccontarlo, nel salotto di Verissimo, è il celebre parrucchiere. Un fulmine a cielo sereno, una decisione inaspettata, quella che si è vista piombare addosso l’hair stylist: ‘Sto passando un momento difficile, inaspettato. Immaginavo che prima o poi potesse succedere, me lo aspettavo, era un po’ di tempo che le cose non andavano più, anche se io alla nostra storia ci ho sempre tenuto tanto’, racconta Lauri.

Le parole dell’hair stylist

‘È stata una scelta sua — racconta ancora il parrucchiere — io l’ho appreso su Instagram, da un suo post. Anche le stava attraversando un momento difficile, aveva da poco perso il padre, ma non avevamo litigato. Il nostro è stato un rapporto importante, abbiamo trascorso anni indimenticabili, io l’ho amata alla follia e anche se ultimamente non andavamo più d’accordo, lei è una persona a cui tengo tantissimo.

Come emerge da queste parole, è forte il legame di Federico nei confronti di Letizia: ‘Non riesco a distaccarmi da lei, perché anche se lei ha deciso questo io la sento ancora vicino, non riesco ad immaginarmi una vita lontano da lei’, dichiara. ‘Sono triste perché non me lo sarei aspettato. L’importante è che mia figlia sia felice e che non viva nessun trauma. Ce la stiamo mettendo tutta, provando a no farle vivere momenti di tensione’, ha concluso.