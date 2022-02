Federico Fashion Style chiude il negozio ad Anzio? Tutta la verità nella nuova puntata de Il salone delle meraviglie

Federico Fashion Style è pronto a tornare in una nuova ed emozionante puntata de “Il salone delle meraviglie”. Saranno due gli episodi in onda questa sera: ma non è tutto, un’altra è la notizia che i suoi fan aspettano con trepidazione. Infatti sembrerebbe che l’hair stylist voglia chiudere lo storico negozio ad Anzio. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme.

Federico Fashion Style: la verità sul negozio di Anzio

Federico Fashion Style chiuderà il suo negozio ad Anzio? Non è propriamente così. In verità sta per aprire un nuovo locale, ma le spiegazioni dettagliate arriveranno nel corso della puntata. Ma ecco un assaggio di ciò che sarebbe realmente successo: Weyda era appena uscita dal salone ed era al telefono con il fidanzato, raccontandogli il suo dispiacere per la prossima chiusura del locale. Tatiana ha udito quella conversazione e ne parla con Patty: ma, di nuovo, la conversazione viene sentita da una lavorante che, come in una catena, la racconta alle colleghe. Nessuna di loro, però, sa il seguito della prima conversazione, quella tra Weyda e il fidanzato: ovvero che sta per aprire una nuova sede. Federico dovrà chiarire l’equivoco alla fine della giornata.