Champions League, diretta Inter-Liverpool e Salisburgo-Bayern Monaco: orario e dove vederle in tv e streaming

Il conto alla rovescia si può attivare perché, dopo PSG-Real Madrid, mancano pochissime ore alle partite degli ottavi di finale di Champions League tra Inter-Liverpool e Salisburgo-Bayern Monaco. Ma dove vedere i match? E dove seguirli in diretta tv?

Champions League, Inter-Liverpool: orario e dove vedere la partita oggi

Questa sera, mercoledì 16 febbraio, alle 21 l’Inter giocherà in casa e affronterà il Liverpool, partita valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il match sarà visibile su Amazon Prime Video e quindi servirà l’abbonamento per poter seguire la squadra italiana. I neroazzurri potrebbero scendere in campo e schierare un 4-3-3, ma è ancora troppo presto per le formazioni ufficiali.

Champions League, Salisburgo-Bayern Monaco 16 febbraio 2022

Inter-Liverpool sì, ma anche Salisburgo e Bayern Monaco questa sera, mercoledì 16 febbraio. Si tratta di una partita sempre valida per gli ottavi di finale di Champions League, ma in questo caso il match, che ci sarà alle 21, sarà visibile su Sky Sport Football, Sky Sport e in streaming sui portali Sky Go, Now e Infinity.