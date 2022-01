Federico Fashion Style: chi è, età, carriera, chi è la moglie Letizia, figlia, Instagram, saloni, prezzi

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna finalmente l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi anche Federico Fashion Style, il noto parrucchiere dei vip che si lascerà andare e si racconterà a cuore aperto, proprio lui reduce dal successo di Ballando con le Stelle.

Federico Fashion Style: chi è, età, lavoro, saloni

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, è un noto Hair Stylist originario di Anzio. E’ nato il 5 ottobre del 1989 ad Anzio ed è conosciuto per essere il parrucchiere dei vip. Famosi i suoi saloni ad Anzio, Milano e Roma. Federico è anche il protagonista del programma in onda su Real Time “Il Salone delle Meraviglie”. Ha iniziato la sua brillante carriera fin da giovanissimo e poco dopo aver compiuto i 18 anni ha aperto il suo primo salone ad Anzio.

Chi è la moglie di Federico Fashion Style? Figlia e vita privata

Federico Lauri è innamoratissimo di Letizia e dall’unione è nata nel 2017 la figlia Sophie Maelle.

Federico Fashion Style: Instagram

Su Instagram Federico è seguitissimo, vanta oltre 1 milione di followers. Questo è il suo profilo ufficiale: @federico_fashion_style