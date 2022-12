Federico Fashion Style e la festa abusiva: party interrotto dai vigili

Dopo il matrimonio con Letizia Porcu, per Federico Fashion Style finisce male anche la festa di Natale. Il parrucchiere dei vip ha organizzato un party “stellare” – con Valeria Marini come madrina e diversi ospiti famosi, tra cui Rossella Erra – mercoledì 21 dicembre nel suo salone di Napoli, nel lussuoso quartiere Vomero.

Il party senza autorizzazioni di Federico Fashion Style a Napoli

Come riporta Il Mattino, a causa di mancate autorizzazioni da parte del comune c’è stato un blitz dei vigili. A quel punto il dj è andato via, ma non hanno fatto lo stesso Federico e tutti i suoi amici, che al contrario hanno aperto le danze e festeggiato tutta la sera (non risparmiandosi tra video e storie su Instagram), con gli agenti all’esterno del locale che adesso potrebbero acquisire le immagini e verbalizzare gli organizzatori.

La festa non si sarebbe potuta svolgere perché non aveva i permessi necessari, ma a quanto pare l’hairstylist ha fatto orecchie da mercante all’arrivo della municipale. Il comune di Napoli ha precisato in una nota: “Evidentemente pensavano che l’evento potesse essere considerato una festa privata. Il richiedente ha dichiarato che la manifestazione si sarebbe svolta anche in area pubblica, richiedendo contestualmente la concessione di suolo pubblico di 100 metri quadrati. L’occupazione di suolo pubblico non può essere richiesta contestualmente alla Scia, trattandosi di un provvedimento concessorio”. Federico Fashion Style per il momento non ha ancora commentato l’accaduto.

Dopo il matrimonio, finisce male anche il party

L’annuncio della separazione tra Federico e Letizia è arrivato lo scorso ottobre. È stata lei a darne notizia attraverso il suo profilo Instagram, e solo in un secondo momento è arrivata la conferma di lui. I due hanno fatto coppia per diciassette anni. Si erano conosciuti quando erano ancora adolescenti, nel 2016, poi nel 2017 è nata la loro bambina. Alla rottura sono seguite una serie di accuse reciproche e Lauri ha pubblicato diversi video sui social per sfogarsi, spiegando tutto il suo malessere. Tra i due ex ormai è guerra aperta.