Perché Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati? I motivi della rottura

“Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine”. Così qualche giorno fa Melissa Satta, con un post su Instagram, aveva annunciato ai suoi follower che la sua storia d’amore con l’imprenditore Mattia Rivetti è arrivata al capolinea. L’ex velina non avrebbe aggiunto niente altro, lasciando i due fan con la curiosità di sapere come mai dopo soli due anni di amore il legame tra i due si sia rotto.

Perchè la coppia Satta-Rivetti è giunta al capolinea

I meglio informati sanno che la rottura tra la Satta e Rivetti risalirebbe a settembre quando l’ex velina, decisa a costruire un rapporto più saldo e duraturo, aveva chiesto al suo compagno di andare a vivere insieme. Una richiesta che non ha riscontrato il consenso di Rivetti il quale, pare, che di tutta risposta abbia preferito tagliare di netto la relazione sentimentale.

La storia tra i due è sempre stata molto lontano dalle luci del gossip. La coppia aveva trovato un equilibrio mantenendosi distante dal pubblico e vivendo con riserbo la loro storia d’amore. Un’unione che, ai più, sembrava estremamente salda, destinata a durare, finchè non è arrivato l’annuncio della rottura da parte della Satta. Per quanto estremamente discreti i due non si erano nascosti, avevano vissuto la loro relazione alla luce del sole, da quando erano andati in vacanza in Sardegna lo scorso anno.