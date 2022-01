Melissa Satta, chi è il nuovo fidanzato Mattia Rivetti: età, lavoro, figli, Instagram, altezza e foto

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche Melissa Satta, ma conosciamola meglio e scopriamo tutto sulla sua carriera e vita privata. Tutto sul nuovo fidanzato Mattia!

Mattia Rivetti, chi è il fidanzato di Melissa Satta: età, lavoro

Melissa Satta, l’ex velina di Striscia la Notizia, pare aver ritrovato l’amore. Il settimanale Chi ha paparazzato in Sardegna la bella showgirl in compagnia del giovane imprenditore Mattia Rivetti, rampollo di una delle famiglie più importanti della moda Made in Italy.

Melissa Satta e Mattia Rivetti

Mattia Rivetti ha 34 anni ed è il nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell’azienda Stone Island venduta poi a Moncler. Nella vita anche Mattia è un imprenditore affermato, ma pare non amare molto la vita sotto i riflettori. Di lui, infatti, si hanno pochissime informazioni.

Instagram

Ha un profilo Instagram, ma ha l’account privato.