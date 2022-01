Mattia Rivetti: chi è, età, lavoro, Instagram e vita privata del nuovo fidanzato di Melissa Satta

Mattia Rivetti, cosa sappiamo sulla nuova fiamma di Melissa Satta. La showgirl, ex compagna del calciatore Boateng, è fidanzata con Mattia Rivetti e oggi sarà ospite del salotto pomeridiano di Canale 5 di Verissimo. C’è attesa dunque per saperne di più su questa coppia dopo che il settimanale Chi che li ha paparazzati in Sardegna.

Mattia Rivetti: chi è, età, lavoro

Il nuovo fidanzato di Melissa Satta è un imprenditore. E’ il nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell’azienda Stone Island venduta poi a Moncler. Mattia Rivetti ha 35 anni ma oltre a questo sul suo conto non ci sono molte informazioni. Pare, da quanto sappiamo, che non ami molto la vita sotto i riflettori.

Instagram, curiosità, Melissa Satta

I due sembrano davvero innamorati. Il nuovo fidanzato di Melissa Satta è presente sui social. In particolare ha un account Instagram ma è privato. Come detto i due sono tornati alla ribalta delle cronache rosa dopo che il settimanale Chi li ha “beccati” in Sardegna. La bella showgirl era in compagnia del giovane imprenditore e le foto li hanno mostrati molto affiatati.