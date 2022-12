Melissa Satta, chi è il nuovo fidanzato Stefano Percassi: età, lavoro, foto e Instagram

Melissa Satta ha un nuovo fidanzato. Questi ultimi anni non sono stati facili per la showgirl sarda: la diretta interessata ha dovuto fare i conti con il divorzio da Kevin-Prince Boateng e con la fine della storia con l’imprenditore Mattia Rivetti. In quest’ultimo caso i due sono arrivati alla separazione a un passo dalla convivenza. Insomma, la ex di Velina di Striscia ha sofferto parecchio nell’ultimo periodo, ma oggi ha cominciato a guardarsi intorno di nuovo.

Stefano Percassi, il nuovo fidanzato di Melissa Satta

ThePipol ha riportato un gossip secondo cui Melissa Satta avrebbe un nuovo fidanzato: la ex Velina e l’imprenditore Stefano Percassi sono stati avvistati insieme in vacanza a St. Moritz. I due si sarebbero conosciuti grazie all’amica comune Cristiana Corradi; fra loro c’è solamente un’amicizia o qualcosa di più? Al momento non è chiaro e i diretti interessati non hanno confermato o smentito le notizie; come sappiamo, poi, Melissa Satta non ama concedere troppo spazio ai curiosi sulla sua vira privata. Questo, secondo la modella, è anche un modo per proteggere suo figlio Maddox, avuto 8 anni fa dal matrimonio con Boateng.

Stefano Percassi, oltre a essere il nuovo presunto fidanzato di Melissa Satta, è anche il figlio di Antonio Percassi, decisamente più famoso di lui. L’uomo, infatti, è il Capo della Holding Odissea Srl e il Presidente dell’Atalanta. La nuova fiamma della ex Velina ha 47 anni. Stefano è invece il fondatore di Kiko Milano, il noto brand di cosmetici.

Sono passati più di tre anni dalla loro rottura, ma pare che entrambi abbiano ritrovato amore e passione proprio all’ombra di Città Alta. Stiamo parlando del calciatore Kevin Prince Boateng e della showgirl Melissa Satta. Il primo, com’è ormai noto, lo scorso giugno è convolato a nozze con la modella, influencer e imprenditrice bergamasca Valentina Fradegrada. Una relazione evolutasi velocemente che che i due pare si fossero conosciuti l’estate precedente.