Giancarlo Magalli, come sta dopo la malattia? Cosa ha avuto, il racconto oggi a Verissimo

Giancarlo Magalli oggi è ospite a Verissimo e rilascerà una toccante intervista a Silvia Toffanin. Ad accompagnarlo in studio ci saranno le sue due adorate figlie: Manuela e Michela, e le dichiarazioni che rilasceranno saranno molto intime. Lui, infatti, è stato costretto a lasciare la tv per un po’ di tempo a causa di una brutta malattia. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, come sta oggi e cosa ha avuto.

Giancarlo Magalli si racconta a Verissimo

C’è grande attesa per la sua toccante intervista di oggi negli studi del talk show più famoso della domenica. Ha deciso di raccontare anche i segreti più intimi e sembra molto emozionato, infatti su Facebook ha condiviso un post in cui ha annunciato la notizia. Finalmente racconterà tutti i dettagli della brutta malattia che ha avuto e che l’ha costretto in un letto di ospedale per molti mesi, ecco cosa sappiamo.

La malattia

Giancarlo Magalli è una persona molto riservata, nonostante lavori nel mondo della tv italiana ormai da decenni. Non si è lasciato sfuggire molto sulle sue condizioni di salute. Mesi fa è sparito dalla tv senza dire nulla, solo di recente ha voluto rassicurare i fan. Ha dichiarato: “La situazione è iniziata l’estate scorsa, mentre ero in partenza mi sono sentito male”, da qui l’aiuto dei medici. Pare non sia stato nulla di grave, sostiene di aver avuto una brutta infezione e che è stato ricoverato in ospedale per diverse settimane. Ha sempre sdrammatizzato la situazione, com’è suo solito, senza scendere nei dettagli.

Come sta oggi?

Ad oggi sembra stare meglio ed essersi ripreso completamente, come ricorda sempre scherzando: “ho comunque 73 anni”. Potrebbe anche tornare nuovamente sugli schermi televisivi, o almeno, è quello che lui si augura. Anche nel post su Facebook ha dichiarato che “È andata a finire bene”, sembra nuovamente pieno di energie e voglia di vivere. Inoltre, si è anche dichiarato prontissimo per una nuova storia d’amore. Oggi rilascerà tutti i dettagli della malattia a Silvia Toffanin.