Domenico Modugno, chi è la moglie Franca Gandolfi: età, oggi, figli, matrimonio

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi verrà ricordato Gianluca Vialli, il calciatore scomparso sabato all’età di 58 anni dopo aver combattuto contro un maledetto tumore al pancreas, ma verrà lasciato spazio anche al ricordo di Domenico Modugno, un grande artista che ha fatto la storia della musica italiana. E in studio, proprio per parlare di lui, ci saranno Gigliola Cinquetti, Umberto Balsamo, Maria Cristina Zoppa e il giornalista e autore Marino Bartoletti.

Cosa sappiamo su Franca Gandolfi

Franca Gandolfi, nata Guarnaccia e vedova Modugno, è venuta al mondo a Messina il 27 novembre del 1932 ed è un’ex attrice e cantante italiana, che è stata molto attiva nel cinema dal 1952 al 1963. Poi si è dedicata alla famiglia e ai suoi tre figli, nati dall’amore con il grande cantante che ha fatto la storia della musica. Franca, interprete di cabaret e del teatro di rivista, ha lavorato molto con Totò nella stagione 1956-1957 nello spettacolo A prescindere, poi ha spaziato nel mondo del cinema. Prima di ritirarsi dalle scene, a partire dal 1963, per dedicarsi alla sua vita privata. Da quel momento ha partecipato raramente a grandi eventi, ma è stata vista al Festival di Sanremo nel 2013. Nello stesso anno, infatti, è stata interpretata dall’attrice Kasia Smutniak nella fiction dedicata al marito, Volare – la grande storia di Domenico Modugno.

I suoi film

Tra i suoi film, prima di decidere di ritirarsi, ricordiamo:

Tre storie proibite

e Napoli canta

Napoletani a Milano

I vitelloni

Giove in doppiopetto

Avanzi di galera

Rosso e nero

Padri e figli

Mariti in città

Io mammeta e tu

Follie d’estate.

La storia d’amore con Domenico Modugno, i figli

Franca Gandolfi è stata la moglie di Domenico Modugno dal 1955. E dal loro grande amore, fatto di alti e bassi, sono nati tre figli: Marco, venuto al mondo nel 1958, Massimo e Marcello, nato nel 1966. Franca è stata legata fino alla morte al grande cantautore, fino al 1994. Quando dopo un peggioramento è morto, nella sua casa di Lampedusa, per un infarto cardiaco all’età di 66 anni.

Il figlio Fabio Camilli

Tre i figli di Domenico Modugno avuti da Franca, uno nato dalla relazione con Maurizia Calì, ballerina e regista che all’epoca era sposata con l’ingegnere Romano Camilli. Nell’agosto del 2019, dopo una lunga battaglia legale, la prima sezione civile della corte suprema di cassazione ha riconosciuto in via definitiva, dopo ben 18 lunghi anni, che anche Fabio Camilli, nato il 10 agosto del 1962 è il figlio di Domenico Modugno.