Kasia Smutniak: chi è, età, carriera, oggi, vitiligine, chi è il marito, figli, Pietro Taricone, film, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In, il salotto televisivo più amato dal pubblico di Rai 1. Da Mara Venier oggi arriveranno Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, che presenteranno il loro ultimo film ‘Il Colibrì’, che presto sarà al cinema.

Dagli esordi al successo di Kasia Smutniak come attrice

Kasia Smutniak è nata a Varsavia il 13 agosto del 1979 ed è una nota attrice e modella naturalizzata italiana. Figlia di un comandante e futuro generale dell’aeronautica militare polacca, Kasia è cresciuta a stretto contatto con il mondo dell’aviazione e a 16 anni ha conseguito il brevetto di pilota. Un anno dopo, invece, ha partecipato in Polonia a un concorso di bellezza e ha iniziato a lavorare come modella, girando il mondo. E arrivando anche in Italia, dove vive dal 1998.

Ha iniziato la sua carriera vincendo la selezione come Top Model, poi è diventata famosa come testimonial della campagna pubblicitaria del 2002 della Tim.

Il debutto e il film

Come attrice, invece, ha debuttato nel 2000 con il film Al momento giusto, poi ha recitato in Radio West, dove ha conosciuto Pietro Taricone, che è diventato suo compagno. Kasia, da lì ha iniziato ad alternare cinema a serie tv: ha recitato in miniserie come Questa è la mia terra, Rino Gaetano – ma il cielo è sempre più blu. Mentre, tra i suoi lavori per il grande schermo vanno ricordati Ora e per sempre, 13dici a tavola, Nelle tue mani. E ancora, anche Allacciate le cinture, per il quale ha vinto il Nastro d’argento come miglior attrice protagonista.

Chi era Pietro Taricone, chi è l’attuale compagno

Sul set del film Radio West Kasia ha conosciuto Pietro Taricone, ex concorrente del GF. I due si sono innamorati e si sono fidanzati: sono stati insieme fino all’improvvisa e tragica scomparsa di lui, avvenuta a Terni il 29 giugno del 2010 dopo un incidente di paracadutismo. Dal loro amore è nata Sophie, il 4 settembre del 2004.

Nel 2011 l’attrice ha ritrovato la serenità al fianco di Domenico Procacci, un produttore. E nel 2014, in una clinica di Roma, è nato il loro primo figlio, Leone. I due si sono sposati nel 2019. Kasia non ha mai nascosto di soffrire di vitiligine e si è sempre mostrata così sui social, senza filtri.

Instagram: Kasia Smutniak punta sui social

Kasia ha un profilo Instagram e con l’account @lasmutniak vanta oltre 450 mila followers.