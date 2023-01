Domenico Modugno: chi era, come è morto, carriera, canzoni, chi è la moglie Franca e figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta da Serena Bortone. Nel corso della puntata odierna si ricorderà anche l’amatissimo e grande cantautore Domenico Modugno. Ripercorriamone in breve la carriera – ma anche la sua vita privata – da vicino!

Il ricordo di Domenico Modugno

Domenico Modugno è nato a Polignano a Mare il 9 gennaio del 1929 ed è morto a Lampedusa il 6 agosto del 1994: è stato un cantautore, chitarrista, attore, regista e politico di successo. E’ considerato uno dei padri della musica leggera italiana, ha scritto e inciso circa 230 canzoni, ha interpretato 38 film per il cinema e 7 per il piccolo schermo. Ma non solo. Ha recitato in 13 spettacoli teatrali, ha condotto diversi programmi e ha vinto quattro festival di Sanremo, il primo nel 1959 con la canzone di successo Nel blu dipinto di blu. Nei suoi ultimi anni è stato anche deputato e dirigente del Partito Radicale, ma resta uno degli artisti italiani che hanno venduto più dischi, oltre 70 milioni di copie.

Canzoni famose

Di lui è impossibile citare la discografia completa ma in questo articolo menzioneremo i suoi brani più famosi. Tu si ‘na cosa grande, La lontananza, Delfini, Piove, Malarazza, Resta cu’mme, ma chiaramente sono solo alcune delle sue canzoni dato che come detto ammontano ad oltre 200.

Nel blu dipinto di blu

E’ uno dei suoi successi che più lo identificano nella memoria comune. Non solo. E’ proprio grazie a questa canzone che è diventato uno dei maggiori interpreti della musica leggera italiana trionfando al Festival di Sanremo nel 1958 insieme a Johnny Dorelli. Il brano, sulle cui origini si discute ancora oggi e conosciuto anche con il titolo di ‘Volare’09, ebbe poi un successo in tutto il mondo.

La vita privata

Modugno è stato sposato con Franca Gandolfi e da quell’amore sono nati tre figli: Marco, Massimo e Marcello. Nell’agosto del 2019, però, la Prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione ha riconosciuto in via definitiva, dopo 18 anni di battaglie legali, che anche Fabio Camilli, nato il 10 agosto del 1962, è figlio di Domenico Modugno. Fabio è nato dall’amore del cantante con la ballerina e regista Maurizia Calì, che all’epoca era sposata con l’ingegnere Romano Camilli.