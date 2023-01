Domenico Modugno, chi è il figlio Fabio Camilli: età, madre, libri, Fratellastri, la storia

Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14. Oggi, lunedì 9 gennaio, oltre a ricordare Gianluca Vialli, il campione scomparso sabato dopo aver lottato contro un tumore al pancreas, la trasmissione dedicherà un ampio spazio anche al grande Domenico Modugno. In studio per parlare di lui, che ha fatto la storia della musica, ci saranno Gigliola Cinquetti, Umberto Balsamo, Maria Cristina Zoppa e Marino Bartoletti.

Cosa sappiamo su Fabio Modugno, figlio di Domenico Modugno

Fabio Modugno, nasce come Fabio Camilli perché solo all’età di 18 anni è stato dichiarato legalmente figlio di Domenico Modugno e fratello di Marco, Massimo e Marcello, i tre figli nati dall’amore del cantante con Franca Gandolfi. L’uomo, che oggi ha più di 60 anni, ha svelato di non avere mai conosciuto di persona suo padre, anche se avrebbe voluto. La verità inattesa lo travolse letteralmente nel 1987: “Mentre ero all’ospedale del Celio per la visita militare – ha affermato –, ho ricevuto la telefonata inaspettata da un’amica. Pensava che fosse giusto che lo sapessi anche io, visto che era un segreto di Pulcinella. È stato uno choc”.

La battaglia legale

“Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante”, ha detto all’Ansa Fabio Modugno ringraziando in primis “il mio amico e avvocato Gianfranco Dosi“. La battaglia legale di Camilli è durata circa 18 anni e il verdetto sull’accertamento di paternità, avvenuto nella prima fase tramite il Tribunale di Roma il 22 gennaio 2014, era arrivato a distanza di pochi giorni dalla decisione della Cassazione che, il 14 gennaio dello stesso anno, aveva convalidato il disconoscimento di paternità del genitore ‘legittimo’ di Camilli, Romano Camilli, morto anche lui da anni come Modugno il cui decesso è avvenuto a Lampedusa nell’agosto 1994.

Vita privata, chi è la mamma

Della vita privata di Fabio non sappiamo nulla, ma sappiamo che è nato dall’amore di Domenico Modugno con Maurizia Calì. All’epoca il cantante era sposato con Franca, che aspettava il suo secondo figlio, ma ha conosciuto Maurizia mentre lavorava a una commedia musicale al Sistina di Roma. E da lì, da quell’incontro, è nata la relazione. Sulla sua vicenda Fabio ha pubblicato un romanzo, tutto autobiografico, dal titolo ‘Fratellastri’.