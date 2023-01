Jalisse a Sanremo 2023, perché sono stati esclusi? Le ultime novità

Sono stati esclusi dal Festival di Sanremo. Non è la prima volta che succede che ai Jalisse viene negata la possibilità di partecipare al Festival della canzone italiana, si tratta anzi della 26esima. Eppure davanti all’ennesima esclusione il duo musicale non si scompone e annuncia che ci riproveranno…

L’ultima partecipazione dei Jalisse a Sanremo risale al 1977

Il conto alla rovescia ha preso il via ormai da tempo. Il Festival di Sanremo è ormai imminenti e alcuni gruppi musicali hanno dovuto fare i conti con un pesante rifiuto alla richiesta di salire sul palco dell’Ariston. Tra questi ultimi ci sono anche i Jalisse.

L’ultima volta che il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ha preso parte alla kermesse risale al 1977, quando presentarono la canzone ‘Fiumi di parole’. Un brano che ha registrato un grande successo. In seguito hanno continuato a cercare di prendere parte allo show, ma hanno sempre ricevuto un ‘no’ come risposta.

Il duo musicale non si scompone di fronte all’ennesimo rifiuto

Oltre 20 anni di tentativi finiti con un nulla di fatto che non sembrano né aver inasprito gli animi dei due cantanti né sembra li abbia indotti a gettare la spugna. Si sono detti, infatti, pronti a riprovarci. “26 no, ma non ci fermiamo. – hanno commentato sui social i Jalisse – Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio “Noi l’unica salvezza” che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità”.

Eppure la notizia non ha mancato di provocare commenti e meme sui social da parte del pubblico sanremese e non che ha voluto ironizzare su quanto accaduto al duo musicale che per la 26esima volta è stato rifiutato dal Festival.