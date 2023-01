Jalisse: chi sono, età, carriera, canzoni, dove vivono, Sanremo, Fiumi di Parole

Chi sono i Jalisse? Qualcuno li conosceva da tempo, per altri sono una rivelazione inconsueta: un duo musicale italiano scoppiettante, irriverente, dalle tonalità eclettiche, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Per i veterani, ricordiamo che vinsero il Festival di Sanremo nell’ormai lontano 1997, nella categoria Big, con un brano musicale dal titolo ”Fiumi di parole”. Poi, come da tradizione, presero parte all’Eurovision Song Contest nella città di Dublino, ottenendo un discreto 4° posto.

Chi sono i Jalisse? Gli esordi del duo italiano

Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i componenti del duo denominato ”Jalisse” si incontrarono per la prima volta nel 1990, all’interno di uno studio di una casa discografica. Proprio in quel periodo, Alessandra concorreva in diversi concorsi musicali in Veneto, ottenendo anche molti riconoscimenti. Dall’altro lato, invece, Fabio era un cantante e tastierista di un gruppo che portava il nome di Vox Populi. Con questi, negli anni precedenti aveva pubblicato un maxi-singolo dal titolo I’m So Bad e si presentava alle case discografiche come cantautore in cerca di successo e visibilità. Poi, arrivano le prime svolte per entrambi: dal 1990 al 1993, Alessandra, dopo essere stata lanciata da Pippo Baudo nel programma Gran Premio, si dà da fare con una serie progressiva di apparizioni televisive.

L’incontro tra Alessandra e Fabio

In quegli anni, ecco che tra i due nasce l’intesa musicale: nel 1992 i due decisero di lavorare insieme e formare il gruppo dei ”Jalisse”, il cui nome prendeva spunto dal personaggio Jaleesa della serie televisiva Tutti al college (spin-off de I Robinson). A quanto pare, il termine jalis (al femminile jalisa), in lingua araba, significa “commensale che sa intrattenere nel racconto di favole e musica”, una sorta di Odisseo per intenderci, dalla radice lessematica jalasa che significa sedersi.

Le partecipazioni a Sanremo e la vittoria

Nel 1995 decidono di compiere il grande passo: il duo, infatti, si prepara e partecipa a Sanremo Giovani con il brano Vivo, che ottiene un discreto successo, riuscendosi a piazzare al terzo posto della seconda serata ed acquisendo il diritto a partecipare al Festival di Sanremo dell’anno successivo. Durante quell’edizione, i Jalisse si classificarono al sesto posto nella sezione “Nuove proposte” con il brano Liberami.

La vittoria al Festival nel 1997 con ”Fiumi di parole”

E poi, arriva il successo: nel 1997 i Jalisse partecipano nuovamente al Festival di Sanremo, e anche questa volta grazie ad un diritto di merito, essendosi classificati tra i finalisti non vincitori della sezione “Nuove Proposte” dell’edizione precedente. Si presentano e fanno il botto, letteralmente, grazie al brano ”Fiumi di parole”: si piazzarono al primo posto e ottennero successivamente anche due altri premi: il Leone d’oro come vincitori del Festival ed il Leone d’argento come autori.

Le canzoni più famose dei Jalisse

Ecco la lista completa dei loro indimenticabili brani, da riascoltare proprio per l’occasione:

Album in studio

1997 – Il cerchio magico del mondo

2000 – I’ll Fly

2006 – Siedi e ascolta

2009 – Linguaggio universale

2020 – Voglio emozionarmi ancora

Singoli di grande successo