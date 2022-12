Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori: come si chiama la figlia

Un ex tronista di Uomini e Donne e un’ex corteggiatrice, precisamente Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, sono diventati genitori. L’arrivo della bimba è stato annunciato sui social dal neo papà, Sì, perché si tratta del primo figlio della coppia che aveva annunciato la gravidanza di Cinzia a giugno con una storia Instagram: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli, Ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”.

Come si chiama la bimba di Claudia e Lorenzo

La curiosità sul nome della piccolina da parte dei fan è tanta ed è Lorenzo a tenere aggiornati i fan sulla situazione della mamma e della piccina: “Sveglia presto oggi e andiamo verso l’ospedale e vi tengo aggiornati. […] Ci siamo, l’hanno ricoverata e oggi conoscerò la bambina finalmente. Vi dico che ho un po’ di ansia e credo si veda benissimo. Ancora niente, Claudia dorme. L’hanno indotta al parto, adesso ha fatto l’epidurale e aspettiamo tra una contrazione e l’altra. Ci siamo quasi, lei non urla nonostante sia quasi tutta dilatata. Non so come faccia ad essere così, praticamente questa è la figlia di Rambo”. La neonata si chiama Maria Vittoria e il neo papà orgoglioso posta su Instagram una foto della sua bambina.

Tanta la gioia per la coppia che si premura di aggiornare i suoi follower con storie o post social. Ora sono tutti in attesa che Claudia e la sua bambina facciano ritorno a casa e che postino, magari, qualche altra foto di Maria Vittoria.