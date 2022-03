Armando De Razza, chi è l’ex marito di Fioretta Mari: età, lavoro, A casa tutti bene, Dolores de panza, figlia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Fioretta Mari, attrice e insegnante di recitazione molto nota e stimata. Conosciamo meglio l’ex marito, cantante e attore, Armando De Razza.

Chi è Armando De Razza, la biografia

Armando De Razza, all’anagrafe Maurizio, è nato a Roma il 24 maggio del 1955 ed è un cantante e attore italiano, nonché ex marito dell’insegnante di dizione Fioretta Mari e padre di Ida Elena, la loro unica figlia.

La carriera, Escobar e Dolores de Panza

Armando, proveniente da esperienze come attore teatrale, ha iniziato la carriera televisiva nel 1989 all’interno della trasmissione International Doc Club di Renzo Arbore, dove ha proposto due personaggi: un cantante sullo stile di Julio Iglesias, finto spagnolo proveniente dall’immaginario paese di Escobar e un malinconico francese, Maurice Camembert. Il successo, ottenuto grazie al primo personaggio, lo ha portato alla pubblicazione di un singolo tormentone, Esperanza d’escobar. Un disco che ha ottenuto un discreto successo a livello commerciale: il brano, tra l’altro, è stato incluso in un LP con lo stesso titolo e con brani proposti nel corso della trasmissione, come Dolores de Panza e Amalia de Lana.

La partecipazione a Sanremo

Armando De Razza ha partecipato al quarantesimo Festival di Sanremo con La lambada strofinera: il brano non ha vinto, ma ha ottenuto la ventiquattresima posizione dei singoli più venduti.

L’addio alla musica e i film

Dopo più di cinquecento concerti in tutta Italia, Armando De Razza ha lasciato la musica e si è dedicato a tempo pieno alla recitazione. Il suo primo ruolo cinematografico è arrivato nel 1993 con Il grande cocomero, ma fra gli altri suoi film si possono citare Il giorno della bestia, Il siero della vanità, A luci spente, La vita è una cosa meravigliosa del 2010.

La storia d’amore con Fioretta Mari e perché è finita

Veniamo ora alla vita privata. Armando De Razza ha avuto una lunga storia d’amore con Fioretta Mari e da quell’unione è nata l’unica figlia, Ida Elena. I due sembrano essere rimasti in buoni rapporti, anche se non si vedono da tempo. Recentemente, ai microfoni della trasmissione Vieni da Me, la Mari ha raccontato: “Non lo sento da dieci anni: è stato il più grande dolore e amore della mia vita. Gli perdono tutto, perché mi ha dato mia figlia. E’ il più grande papà che potessi dare a mia figlia. Ma come marito…Noi siamo solo separati. Non mi sono divorziata per un motivo preciso: se mai dovesse succedere che qualcuno mi dovesse chiamare da lassù, ma non succede perché io sono eterna, la mia pensione la deve dare a mia figlia”. E sul perché della separazione: “Gli amori finiscono ma tra noi è finita perché non andavamo d’accordo nelle cose quotidiane. Ho perso due gemelli, hanno sbagliato a darmi una medicina…quando si passano queste cose non ci si può lasciare. Però adesso sono serena, ho amici meravigliosi, una figlia stupenda, ho Marisa Laurito…Mia mamma ha sofferto molto per noi due, all’inizio fu brutto. L’ho buttato fuori di casa, non ero d’accordo su alcune cose”.