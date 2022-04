La Pupa e il Secchione 2022, anticipazioni puntata 5 aprile: arriva Alex Belli, concorrenti, coppie e cosa vedremo stasera

Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissime ore, su Italia 1, tornerà la Pupa e il Secchione, lo show, l’esperimento sociale molto simile al reality, che vede al timone per la prima volta Barbara D’Urso. Tre coppie, vip che si mettono alla prova, legami che vacillano e amori che sbocciano: cosa vedremo stasera? Cosa accadrà in studio e cosa decideranno di fare i tre giudici, Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style?

Alex Belli a La Pupa e il Secchione 2022

Nonostante Barbara D’Urso su Instagram continui a ringraziare il pubblico e a condividere post dove vanta picchi di share altissimi, gli ascolti de La Pupa e il Secchione sembrerebbero essere bassi. E forse il colpo di scena o l’asso nella manica è solo uno: far piombare in studio Alex Belli. Lui, uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip, ritornerà su Italia 1 e continuerà a far parlare di sé. Stando alle anticipazioni, infatti, l’attore, che tanto ha fatto discutere per la chimica artistica con Soleil Sorge, sarà ospite nelle vesti di ‘Pupo per una sera’ e avrà un compito fondamentale perché dovrà assegnare due bonus alle coppie in gara.

Il confronto con Mila Suarez

Pupo per una sera sì, ma anche protagonista di un confronto, che si preannuncia essere acceso, con l’ex fidanzata Mila Suarez. Lei, infatti, sta partecipando al reality in coppia con il secchione Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria e migliore amico di Alex Belli.

Il ritorno di Flavia Vento e Paola Caruso

Ma le sorprese non finiscono qui. Questa sera, molto probabilmente, tornerà a La Pupa e il Secchione Flavia Vento, la showgirl che, una volta per tutte, spiegherà le motivazioni del suo improvviso abbandono. Al suo posto, al fianco di Aristide Malnati, è arrivata la pupa Elena Morali. Ma cosa è successo alla Vento, che è conosciuta anche per lasciare i reality a pochi giorni dall’inizio degli stessi? Finalmente, dopo problemi di salute e il ricovero, Paola Caruso stasera potrà entrare in gara come pupa.

Vera Miales e Nicolò Scalfi

La scorsa settimana la coppia composta dalla pupa Vera Miales, compagna di Amedeo Goria, e dal secchione Nicolò Scalfi, è stata eliminata al bagno di cultura. Ma la donna ha chiesto al programma di dare una seconda possibilità al suo ‘partner’ nel gioco e di tenerlo ancora in gara: lui, infatti, sarebbe stato penalizzato dalla polemica nata in studio per la storia d’amore con il giornalista. Cosa decideranno di fare i tre giurati?

L’amore tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis

Ma la Pupa e il Secchione continua a sorprese. E dopo il ritorno di Alex Belli, Barbara D’Urso molto probabilmente si concentrerà sull’amore, che sembra essere nato, tra il secchione Gianmarco Onestini e la pupa Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. E ancora, sotto i riflettori Denis Dosio, sempre più conteso tra Emy Buono e Nicole Di Mario.